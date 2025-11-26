ЕС готовит документ о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы – фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о готовности ЕК представить юридический документ с подробными предложениями по дальнейшему финансированию Украины в 2026-2027 годах.
Об этом она заявила 26 ноября во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге.
Что известно о будущем финансировании ЕС для Украины
Фон дер Ляйен напомнила, что на недавнем заседании Европейского Совета лидеры стран ЕС уже согласовали политическое решение о финансовой поддержке Украины на следующий двухлетний период.
По ее словам, Еврокомиссия подготовила документ с возможными механизмами реализации этой поддержки, среди которых — вариант использования иммобилизованных российских активов.
— Следующий этап — представление юридического текста. И, откровенно говоря, я не вижу ни одной ситуации, в которой счет за российскую агрессию придется оплачивать европейским налогоплательщикам. Это абсолютно недопустимо, — подчеркнула глава ЕК.
После этих слов в зале раздались аплодисменты.
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что любое решение относительно механизмов финансирования должно приниматься в соответствии с принципами ответственной юрисдикции и со строгим соблюдением норм европейского и международного права.