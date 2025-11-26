Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про готовність ЄК представити юридичний документ із детальними пропозиціями щодо подальшого фінансування України у 2026–2027 роках.

Про це вона заявила 26 листопада під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі.

Що відомо про майбутнє фінансування ЄС для України

Фон дер Ляєн нагадала, що на нещодавньому засіданні Європейської Ради лідери країн ЄС уже погодили політичне рішення щодо фінансової підтримки України на наступний дворічний період.

За її словами, Єврокомісія підготувала документ із можливими механізмами реалізації цієї підтримки, серед яких — варіант використання іммобілізованих російських активів.

— Наступний етап — представлення юридичного тексту. І, відверто кажучи, я не бачу жодної ситуації, в якій рахунок за російську агресію доведеться сплачувати європейським платникам податків. Це абсолютно неприпустимо, — наголосила очільниця ЄК.

Після цих слів у залі пролунали оплески.

Фон дер Ляєн також наголосила, що будь-яке рішення щодо механізмів фінансування повинно ухвалюватися відповідно до принципів відповідальної юрисдикції та з суворим дотриманням норм європейського та міжнародного права.

