Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента за день до того, як мав вирушили до Сполучених Штатів на переговори щодо “мирної угоди”.

Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на двох українських посадовців.

Єрмак у суботу мав летіти до США

За словами джерел видання, відставка Єрмака відбулася за день до того, як він мав вирушити до Маямі для переговорів з командою президента США Дональда Трампа щодо мирного плану.

Уже колишній голова Офісу президента мав вирушити до Маямі з кількома радниками Зеленського.

Там мали відбудеться переговори з посланцем американського президента Стівом Віткоффом і зятем глави Білого дому Джаредом Кушнером.

– Українські чиновники заявили, що їхня мета полягала в тому, щоб остаточно узгодити домовленості між США та Україною до того, як Віткофф і Кушнер вирушать до Москви на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним4, – пише Axios.

28 листопада у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.

Згодом на сайті Офісу президента з’явився офіційний указ №868/2025 про відставку.

Раніше вдень НАБУ та САП повідомили про обшуки у Єрмака у межах розслідування. Вже ексглава ОП тоді заявляв, що жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці перебували адвокати Єрмака, які взаємодіяли з правоохоронцями.

