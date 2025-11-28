Зеленский сказал, кто будет представлять Украину на переговорах с США после отставки Ермака
- После отставки Андрея Ермака украинскую делегацию на переговорах с США будут представлять начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, представители МИД и разведки.
- Президент Зеленский сообщил, что встреча с представителем США Дэниелом Дрисколлом состоится "в ближайшее время", но точную дату не назвал.
После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака представителями украинской делегации на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.
Об этом сообщил глава государства в вечернем обращении.
Кто будет представлять Украину на переговорах – заявление Зеленского
— Скоро будут переговоры (встреча с представителем США Дэниелом Дрисколлом. – Ред.), будут наши представители – это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка, – отметил он.
В состав делегации войдут:
- начальник Генерального штаба Андрей Гнатов;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров;
- представители Министерства иностранных дел и украинской разведки.
Зеленский добавил, что встреча с американской стороной состоится «в ближайшее время», однако точную дату не назвал.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров планировался уже «в эти выходные» (29-30 ноября). Анонс следующего раунда переговоров делал именно Ермак.
Проведение обысков и заявление об увольнении Ермака
Напомним, 28 ноября стало известно о проведении обысков детективами НАБУ и прокурорами САП у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Ермак подтвердил эту информацию, отметив, что обыски проходят у него дома. Он сообщил, что сотрудничает со следствием.
Вечером 28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Президент Зеленский его принял.
Позже на сайте главы государства появился указ о его увольнении.