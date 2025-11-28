После отставки главы Офиса президента Андрея Ермака представителями украинской делегации на переговорах будут начальник Генерального штаба ВСУ, разведка, СНБО и представители Министерства иностранных дел.

Об этом сообщил глава государства в вечернем обращении.

Кто будет представлять Украину на переговорах – заявление Зеленского

— Скоро будут переговоры (встреча с представителем США Дэниелом Дрисколлом. – Ред.), будут наши представители – это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка, – отметил он.

В состав делегации войдут:

начальник Генерального штаба Андрей Гнатов;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров;

представители Министерства иностранных дел и украинской разведки.

Зеленский добавил, что встреча с американской стороной состоится «в ближайшее время», однако точную дату не назвал.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров планировался уже «в эти выходные» (29-30 ноября). Анонс следующего раунда переговоров делал именно Ермак.

Проведение обысков и заявление об увольнении Ермака

Напомним, 28 ноября стало известно о проведении обысков детективами НАБУ и прокурорами САП у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак подтвердил эту информацию, отметив, что обыски проходят у него дома. Он сообщил, что сотрудничает со следствием.

Вечером 28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Президент Зеленский его принял.

Позже на сайте главы государства появился указ о его увольнении.

