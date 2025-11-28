Усіх міністрів мають перевірити на відповідність нинішнім викликам, пов’язаним із зимовим періодом та умовами воєнного стану.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Членів уряду перевірять на відповідність викликам – Зеленський

Глава держави наголосив, що очікує від прем’єрки Юлії Свириденко та народних депутатів роботи в атмосфері діалогу й єдності, яка має забезпечити виконання трьох ключових завдань.

Перше з них – ухвалення державного бюджету на 2026 рік. За словами президента, це необхідно для того, щоб країна могла захищатися, гарантувати оборонні потреби, виконувати всі соціальні зобов’язання та забезпечувати стійкість.

Зеленський також підкреслив, що очікує кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції.

– Чинних міністрів потрібно оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадові особи викликам і цієї зими, і цієї війни, – наголосив він.

Президент повідомив, що провів розмову зі Службою безпеки України та доручив їй підготувати аналіз ситуації в правоохоронних органах і регіонах.

– Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки і будуть рішення. Занадто багато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть мені інформацію швидко, – уточнив він.

Нагадаємо, чергове оновлення складу Кабінету міністрів відбулося 17 липня, коли Верховна Рада підтримала новий уряд під керівництвом Юлії Свириденко.

Унаслідок корупційного скандалу в енергетичному секторі уряд звільнив двох міністрів – очільницю Міненерго Світлану Гринчук та голову Мін’юсту Германа Галущенка.

Рішення про їх звільнення були ухвалені через те, що Гринчук і Галущенко фігурували на так званих плівках Міндіча.

