Після відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака представниками української делегації на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ.

Про це повідомив глава держави у вечірньому зверненні.

Хто буде представляти Україну на переговорах – заява Зеленського

– Скоро будуть перемовини (зустріч з представником США Деніелом Дрісколлом. – Ред.), будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка, – зазначив він.

До складу делегації увійдуть:

начальник Генерального штабу Андрій Гнатов;

секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров;

представники Міністерства закордонних справ та української розвідки.

Зеленський додав, що зустріч із американською стороною відбудеться “найближчим часом”, проте точну дату не назвав.

Раніше повідомлялося, що новий раунд переговорів планувався вже “на цих вихідних” (29-30 листопада). Анонс наступного раунду переговорів робив саме Єрмак.

Проведення обшуків та заява про звільнення Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо про проведення обшуків детективами НАБУ та прокурорами САП у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак підтвердив цю інформацію, зазначивши, що обшуки проходять у нього вдома. Він повідомив, що співпрацює зі слідством.

Ввечері 28 листопада Єрмак написав заяву про відставку. Президент Зеленський її прийняв.

Пізніше на сайті глави держави з’явився указ про його звільнення.

