Після атаки РФ понад 500 тис. споживачів у Києві залишилися без світла, – Міненерго
У ніч проти 29 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Атака на енергетику України 29 листопада: що відомо
За даними Міненерго, під удар потрапили Київ та одразу п’ять областей — Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська.
Зазначається, що ракетно-дронова атака призвела до значних перебоїв у роботі енергосистеми.
Зокрема, у столиці без електропостачання залишилися понад 500 тис. споживачів.
У Київській області кількість відключених перевищила 100 тис., а на Харківщині без світла опинилися майже 8 тис. домогосподарств.
Аварійні бригади енергетичних компаній вже працюють у всіх регіонах, де це дозволяє ситуація з безпекою.
Крім того, через масштаб атаки сьогодні у всіх регіонах діють погодинні графіки відключень.
Для промислових підприємств і бізнесу в більшості областей також залишаються чинними обмеження потужності, щоб стабілізувати енергосистему після нічного обстрілу.