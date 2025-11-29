У ніч проти 29 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Атака на енергетику України 29 листопада: що відомо

За даними Міненерго, під удар потрапили Київ та одразу п’ять областей — Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська.

Зазначається, що ракетно-дронова атака призвела до значних перебоїв у роботі енергосистеми.

Зокрема, у столиці без електропостачання залишилися понад 500 тис. споживачів.

У Київській області кількість відключених перевищила 100 тис., а на Харківщині без світла опинилися майже 8 тис. домогосподарств.

Аварійні бригади енергетичних компаній вже працюють у всіх регіонах, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Крім того, через масштаб атаки сьогодні у всіх регіонах діють погодинні графіки відключень.

Для промислових підприємств і бізнесу в більшості областей також залишаються чинними обмеження потужності, щоб стабілізувати енергосистему після нічного обстрілу.

