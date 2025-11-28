Украинская делегация отправляется в США для дальнейших обсуждений мирного плана, который продвигает президент Дональд Трамп.

Об этом сообщило Bloomberg лицо, знакомое с этим вопросом.

Украинская делегация отправляется в США на переговоры

В группу входят Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Ожидается, что они встретятся со специальным представителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде, сообщил человек, пожелавший остаться анонимным.

Уиткофф возглавит делегацию США для переговоров в России на следующей неделе.

Напомним, 28 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

На сайте Офиса президента обнародован официальный указ №868/2025 об отставке Ермака, подписанный Владимиром Зеленским.

Утром 28 ноября НАБУ и САП сообщили об обысках у Ермака, но не назвали причин.

Теперь уже бывший глава Офиса президента подтвердил, что антикоррупционные органы пришли к нему домой. Он заверил в полном содействии с его стороны.

Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента за день до того, как должен был отправиться в Соединенные Штаты на переговоры по “мирному соглашению”, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

