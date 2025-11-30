РФ активно пытается продвинуться в самом Волчанске, а также вокруг него.

Ситуация в Волчанске и вокруг города

Начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафон сказал, что попытки россиян прорваться в Волчанске и вокруг него купируются украинскими защитниками.

– Россияне активно пытаются продвигаться непосредственно в самом Волчанске, а также вокруг него. Эти попытки купируются украинскими защитниками, но проблема состоит в том, что город сам по себе разрушен. И отдельная проблема, что значительные туманы помогают инфильтрироваться группам российской пехоты, – добавил он.

Трегубов указал, что из-за погоды на Волчанском направлении сейчас почти не применяется тактическая авиация и беспилотники типа “крыло”.

Сейчас смотрят

Кроме того, он отметил, что российские военные пытаются на плавсредствах переправиться через реку Оскол, однако украинские военные наносят по ним удары.

К слову, ранее сообщалось, что окружения Купянска нет, оккупанты там уничтожаются в промышленных масштабах, кроме того наши военные не дают россиянам закрепиться в самом Покровске.

Также ранее информировали, что параллельно российские оккупационные войска продолжают наступать в районе Волчанска на Харьковщине, но при этом несут значительные потери.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.