Густые туманы способствуют: россияне пытаются продвинуться в Волчанске
- Отдельная проблема - значительные туманы помогают инфильтрироваться группам российской пехоты.
- Кроме того, из-за погоды почти не применяется тактическая авиация и беспилотники типа "крыло".
РФ активно пытается продвинуться в самом Волчанске, а также вокруг него.
Ситуация в Волчанске и вокруг города
Начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафон сказал, что попытки россиян прорваться в Волчанске и вокруг него купируются украинскими защитниками.
– Россияне активно пытаются продвигаться непосредственно в самом Волчанске, а также вокруг него. Эти попытки купируются украинскими защитниками, но проблема состоит в том, что город сам по себе разрушен. И отдельная проблема, что значительные туманы помогают инфильтрироваться группам российской пехоты, – добавил он.
Трегубов указал, что из-за погоды на Волчанском направлении сейчас почти не применяется тактическая авиация и беспилотники типа “крыло”.
Кроме того, он отметил, что российские военные пытаются на плавсредствах переправиться через реку Оскол, однако украинские военные наносят по ним удары.
К слову, ранее сообщалось, что окружения Купянска нет, оккупанты там уничтожаются в промышленных масштабах, кроме того наши военные не дают россиянам закрепиться в самом Покровске.
Также ранее информировали, что параллельно российские оккупационные войска продолжают наступать в районе Волчанска на Харьковщине, но при этом несут значительные потери.