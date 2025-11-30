РФ активно намагається просунутися у самому Вовчанську, а також навколо нього.

Ситуація у Вовчанську та навкола міста

Начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафон сказав, що спроби росіян прорватися у Вовчанську та навколо нього купируються українськими захисниками.

– Росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо у самому Вовчанську, а також навколо нього. Ці спроби купируються українськими захисниками, але проблема полягає в тому, що місто саме по собі зруйноване. І окрема проблема, що значні тумани допомагають інфільтруватися групам російської піхоти, – додав він.

Трегубов вказав, що через погоду на Вовчанському напрямку нині майже не застосовується тактична авіація та безпілотники типу “крило”.

Крім того, він зазначив, що російські військові намагаються на плавзасобах переправитися через річку Оскіл, проте українські військові завдають там ударів по них.

До речі, раніше повідомлялось, що оточення Куп’янську немає , окупанти там знищуються у промислових масштабах, крім того наші військові не дають росіянам закріпитися у самому Покровську.

Також раніше інформували, що паралельно російські окупаційні війська продовжують наступати в районі Вовчанська на Харківщині, але при цьому зазнають значних втрат.

