Посада голови ОП буде вакантна до середи: у Зеленського є шість кандидатів – ЗМІ
- Зеленський ще не визначився з новим головою ОП. Розглядають Шмигаля, Федорова, Буданова та Палісу, але є й менш очевидні кандидати.
- Рішення очікують після повернення Зеленського з відрядження. Посада лишатиметься вакантною щонайменше до середи.
Президент України Володимир Зеленський наразі не ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу президента. На цю вакантну посаду розглядають кількох претендентів.
Про це йдеться в матеріалі видання РБК-Україна.
Кандидати на посаду голови ОП
До четвірки найбільш обговорюваних кандидатів входять міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр Михайло Федоров, очільник ГУР Кирило Буданов та заступник керівника ОП Павло Паліса.
– Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі, – сказав співрозмовник видання.
За його словами, варіант із призначенням прем’єрки Юлії Свириденко на посаду голови ОП є малоймовірним, оскільки у владі не бажають знову змінювати главу уряду.
– Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з’їдять апаратним шляхом, – сказав інший співрозмовник.
За словами іншого джерела, перелік можливих претендентів не зводиться лише до чотирьох названих осіб – є ще двоє менш очевидних кандидатів.
У будь-якому разі посада керівника ОП залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли Зеленський повернеться з поїздки за кордон.
28 листопада у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.
Згодом на сайті Офісу президента з’явився офіційний указ №868/2025 про відставку.
Раніше вдень НАБУ та САП повідомили про обшуки у Єрмака у межах розслідування. Вже ексглава ОП тоді заявляв, що жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці перебували адвокати Єрмака, які взаємодіяли з правоохоронцями.