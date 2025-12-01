Президент України Володимир Зеленський наразі не ухвалив рішення щодо нового керівника Офісу президента. На цю вакантну посаду розглядають кількох претендентів.

Про це йдеться в матеріалі видання РБК-Україна.

Кандидати на посаду голови ОП

До четвірки найбільш обговорюваних кандидатів входять міністр оборони Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр Михайло Федоров, очільник ГУР Кирило Буданов та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зараз дивляться

– Троє людей – це ті, про кого президент подумав одразу, а Паліса непогано проявив себе в роботі, – сказав співрозмовник видання.

За його словами, варіант із призначенням прем’єрки Юлії Свириденко на посаду голови ОП є малоймовірним, оскільки у владі не бажають знову змінювати главу уряду.

– Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він, за допомогою МЗС та інших структур, має займатися зовнішніми питаннями, а не голова Офісу. Відповідно, на главу ОП лягає внутрішня політика. Тож це в будь-якому разі має бути high-level людина, на яку дивитимуться еліти, інакше її просто з’їдять апаратним шляхом, – сказав інший співрозмовник.

За словами іншого джерела, перелік можливих претендентів не зводиться лише до чотирьох названих осіб – є ще двоє менш очевидних кандидатів.

У будь-якому разі посада керівника ОП залишатиметься вакантною щонайменше до середи, коли Зеленський повернеться з поїздки за кордон.

28 листопада у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.

Згодом на сайті Офісу президента з’явився офіційний указ №868/2025 про відставку.

Раніше вдень НАБУ та САП повідомили про обшуки у Єрмака у межах розслідування. Вже ексглава ОП тоді заявляв, що жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці перебували адвокати Єрмака, які взаємодіяли з правоохоронцями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.