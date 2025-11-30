Глава нашего государства Владимир Зеленский еще не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Андрея Ермака.

Кто может занять место Ермака после его отставки

Как сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, глава государства Владимир Зеленский не определился с кандидатурой на должность главы Офиса президента.

— Президент пока определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определенное время хочет оценить представленные идеи, — говорит он.

В то же время, Литвин отметил, что сегодняшнее назначение Оксаны Маркаровой советником по вопросам восстановления Украины и инвестиций пока не касается кадровых назначений в руководстве Офиса президента.

Сейчас смотрят

Напомним, утром в пятницу, 28 ноября, детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски у руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Впоследствии сам Ермак подтвердил этот факт, отметив, что сотрудничает со следствием, а его адвокаты поддерживают контакт с правоохранителями.

После обысков в тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Вскоре после этого он подписал указ о его увольнении.

После подачи заявления об увольнении Ермак сообщил, что идет на фронт. Он заявил, что испытывает отвращение от грязи, вылитой на него, но еще больше недоволен отсутствием поддержки со стороны тех, кто знает правду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.