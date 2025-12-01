Вопрос территорий – самый сложный: Зеленский о переговорах по “мирному плану”
- Владимир Зеленский назвал три главные темы переговоров: территории, деньги на восстановление и гарантии безопасности.
- Переговоры по территориям – самые сложные. Вчера они длились 6,5 часов.
Вопросы украинских территорий, финансирования восстановления и гарантий безопасности — три ключевые темы переговоров, и самым сложным из них остается именно территориальный вопрос.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский о территориальном вопросе
— Скажу откровенно – вопросы территориальные самые сложные. Вопрос денег на восстановление, на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров акцентировать сложно, потому что деньги находятся в Европе, и это не очень справедливо, — отметил президент.
По его словам, что касается гарантий безопасности – здесь важна конкретика от Соединенных Штатов и Европы.
— Это – три главные темы, магистральные, и в тот же момент – это триггеры, здесь нужно быть очень осторожными, — сказал Зеленский.
Он поблагодарил переговорные группы. По мнению главы государства, нынешний “мирный план» «выглядит лучшим”.
Зеленский рассказал, что переговоры по территориям вчера длились 6,5 часов. Переговорщики из США поделились с украинской делегацией своим видением, они также хотят поделиться этим видением с РФ и получить фидбек.
— Я получу полный фидбек от нашей делегации. Не по телефону. Завтра они прилетят в Ирландию и мне пошагово расскажут, где мы. А США получат реакцию от российской стороны. Мы увидим, где мы примерно находимся, — рассказал Зеленский.
Что известно о переговорах во Флориде
Напомним, вчера во Флориде состоялась встреча украинской и американской делегаций, посвященная обсуждению шагов по достижению мира.
По ее итогам госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность завершения войны и гарантирования безопасности Украины от новых вторжений.
Он также подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении, но и об обеспечении дальнейшего процветания Украины.
Рубио добавил, что делегациям Украины и США “еще есть над чем работать”, несмотря на то, что нынешние переговоры прошли результативно.
Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры успешными и поблагодарил за работу команду США, в частности Стива Уиткоффа и Джереда Кушнера.