Вопросы украинских территорий, финансирования восстановления и гарантий безопасности — три ключевые темы переговоров, и самым сложным из них остается именно территориальный вопрос.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский о территориальном вопросе

— Скажу откровенно – вопросы территориальные самые сложные. Вопрос денег на восстановление, на мой взгляд, без присутствия европейских партнеров акцентировать сложно, потому что деньги находятся в Европе, и это не очень справедливо, — отметил президент.

По его словам, что касается гарантий безопасности – здесь важна конкретика от Соединенных Штатов и Европы.

— Это – три главные темы, магистральные, и в тот же момент – это триггеры, здесь нужно быть очень осторожными, — сказал Зеленский.

Он поблагодарил переговорные группы. По мнению главы государства, нынешний “мирный план» «выглядит лучшим”.

Зеленский рассказал, что переговоры по территориям вчера длились 6,5 часов. Переговорщики из США поделились с украинской делегацией своим видением, они также хотят поделиться этим видением с РФ и получить фидбек.

— Я получу полный фидбек от нашей делегации. Не по телефону. Завтра они прилетят в Ирландию и мне пошагово расскажут, где мы. А США получат реакцию от российской стороны. Мы увидим, где мы примерно находимся, — рассказал Зеленский.

Что известно о переговорах во Флориде

Напомним, вчера во Флориде состоялась встреча украинской и американской делегаций, посвященная обсуждению шагов по достижению мира.

По ее итогам госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность завершения войны и гарантирования безопасности Украины от новых вторжений.

Он также подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении, но и об обеспечении дальнейшего процветания Украины.

Рубио добавил, что делегациям Украины и США “еще есть над чем работать”, несмотря на то, что нынешние переговоры прошли результативно.

Секретарь СНБО Рустем Умеров назвал переговоры успешными и поблагодарил за работу команду США, в частности Стива Уиткоффа и Джереда Кушнера.

