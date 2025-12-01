Питання українських територій, фінансування відновлення та гарантій безпеки – три ключові теми переговорів, і найскладнішим із них залишається саме територіальне питання.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський про територіальні питання

– Скажу відверто – питання територіальні найскладніші. Питання грошей на відновлення, на мій погляд, без присутності європейських партнерів акцентувати складно, бо гроші знаходяться в Європі, і це не дуже справедливо, – зазначив президент.

За його словами, щодо гарантій безпеки – тут важлива конкретика від Сполучених Штатів та Європи.

– Це – три головні теми, магістральні, і у той же момент – це тригери, тут треба бути дуже обережними, – сказав Зеленський.

Він подякував переговорним групам. На думку глави держави, нинішній “мирний план” “виглядає кращим”.

Зеленський розповів, що переговори щодо територій вчора тривали 6,5 годин. Переговорники зі США поділилися з українською делегацією своїм баченням, вони також хочуть поділитися цим баченням з РФ і отримати фідбек.

– Я отримаю повний фідбек від нашої делегації. Не по телефону. Завтра вони прилетять в Ірландію і мені покроково скажуть, де ми. А США отримають реакцію від російської сторони. Ми побачимо, де ми приблизно знаходимося, – розповів Зеленський.

Що відомо про переговори у Флориді

Нагадаємо, вчора у Флориді відбулася зустріч української та американської делегацій, що була присвячена обговоренню кроків по досягненню миру.

За її підсумками держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості завершення війни та гарантуванні безпеки України від нових вторгнень.

Він також підкреслив, що йдеться не лише про відновлення, а про забезпечення подальшого процвітання України.

Рубіо додав, що делегації України та США “ще мають над чим працювати”, попри те, що нинішні перемовини пройшли результативно.

Секретар РНБО Рустем Умєров назвав переговори успішними та подякував за роботу команді США, зокрема Стіву Віткоффу та Джереду Кушнеру.

