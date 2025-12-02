Підрозділам Сил оборони України вдалося значно покращити тактичне положення у місті Куп’янськ Харківської області. Шляхи проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп заблоковані.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у вівторок, 2 грудня.

ЗСУ покращили тактичне положення у Куп’янську

Головнокомандувач зазначив, що “попрацював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Купʼянськ” та провів змістовну розмову з командним складом.

За словами Сирського, він обговорив заходи для стабілізації ситуації у районі Куп’янська.

– Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки – інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані, – сказав головком.

Сирський додав, що триває зачистка території Куп’янська від російських військових, які “мають успіхи хіба що в площині пропаганди”.

Сили оборони поступово витісняють армію РФ з плацдарму на північ від міста та з інших районів, де російські війська поки ще зберігають присутність, зазначив головнокомандувач.

Він також повідомив, що поспілкувався з особовим складом та віддав вказівки для забезпечення українських військових необхідними засобами, зокрема додатковими для посилення вогневого впливу на противника.

– Відзначаю щільну взаємодію та узгодженість дій на Куп’янському напрямку різних складових Сил оборони України – Збройних сил, Національної гвардії тощо, – каже Сирський.

Що відомо про ситуацію у Куп’янську

Нагадаємо, 26 жовтня начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов збрехав, що російські війська нібито завершили оточення українських військ у Куп’янську.

29 жовтня Угруповання об’єднаних сил повідомило, що в районі міста тривають запеклі бої, окупанти намагаються закріпитися у північній частині Куп’янська, проте про “оточення” українських підрозділів не йдеться.

15 листопада речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов повідомив, що російські війська у Куп’янську перебувають у значно гіршому становищі, ніж українські, а заяви російського керівництва про успішне просування були перебільшені.

17 листопада Трегубов повідомляв, що українські сили продовжують ліквідацію осередків російських військ у північній частині міста.

24 листопада речник Хортиці заявив, що ситуація в Куп’янську та селищі Куп’янськ-Вузловому залишається стабільною, попри спроби російських окупантів прорватися на схід від селища і відтіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України вичистили майже всіх окупантів із Куп’янська.

