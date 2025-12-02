Європейські союзники по НАТО вітають зусилля США, спрямовані на завершення російської війни проти України, однак висловлюють сумніви щодо їхньої результативності, зокрема через непохитну позицію Москви.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на вісьмох дипломатів із держав-членів НАТО, які говорили на умовах анонімності.

НАТО готує “план Б”

– Поки що у нас немає враження, що російський президент готовий відігравати конструктивну роль у переговорах – навпаки. Він посилив бомбардування України по цивільних об’єктах, по енергетичній інфраструктурі безпрецедентним чином, – зауважив один із посадовців НАТО.

Інший дипломат зазначив, що нинішній момент у дипломатії вважають критичним, оскільки “справи йдуть як у скороварці”. Водночас, за словами посадовців, чи відповідатиме інтенсивність процесу очікуванням, стане зрозуміліше після повернення спецпосланця США Стіва Віткоффа з Москви, де 2 грудня він зустрічається з Путіним.

Зараз дивляться

Ймовірно, російському диктатору презентують оновлений мирний план, який, за словами дипломатів НАТО, “до невпізнання” відрізняється від початкових 28 пунктів.

Один із дипломатів сказав, що Європи немає в кімнаті переговорів, але “європейські погляди присутні за столом переговорів”.

Найскладнішими аспектами потенційної угоди, зауважують вони, залишаються територіальні питання та гарантії безпеки для України.

Один зі співрозмовників в НАТО підкреслив, що для того, щоб майбутній мир був справедливим і сталим, будь-яка домовленість зрештою має бути узгоджена насамперед із українськими партнерами. Інший посадовець НАТО припустив – цілком можливо, що Путін “не зрушить ні на крок”.

– Це буде не тому, що Україна не була готова до компромісу, бо вони готові. Це також не буде тому, що Сполучені Штати продемонстрували брак зусиль, бо вони докладають їх чимало. Єдиною причиною провалу буде непохитність РФ… Єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це повна капітуляція України, – сказав дипломат.

За словами співрозмовників, у разі провалу нинішніх дипломатичних зусиль європейські партнери України перейдуть до альтернативних кроків.

Один із дипломатів пояснив, що їхній “план Б” передбачає просту стратегію: збільшення підтримки України, постачання більшої кількості зброї на поле бою, посилення фінансової допомоги її економіці та розширення санкцій проти Росії.

Незалежно від результату війни в Україні, більшість союзників надалі розглядатимуть Росію як загрозу в довгостроковій перспективі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.