Зеленський: Україна і США напрацювали 20 пунктів мирного плану в Женеві та Флориді
- Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська делегації у Женеві та Флориді напрацювали 20 пунктів мирного плану, хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання.
- Президент наголосив, що для справедливого закінчення війни ключовим є відкритість рішень, які мають прийматися лише за участю України та з чіткими гарантіями безпеки.
Українська та американська делегації у Женеві та Флориді напрацювали 20 пунктів мирного плану.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні, яка відбулася 2 грудня.
Зеленський про пункти мирного плану
За словами глави держави, попри напрацювання 20 пунктів мирного плану, над деякими речами ще треба попрацювати.
– В Ірландії вранці зібралася делегація, яка була на зустрічах у Сполучених Штатах Америки з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив, – сказав Зеленський.
Зеленський про важливість рішень з Україною
Крім цього, Зеленський наголосив на важливості того, щоб рішення щодо закінчення війни були справедливими та відкритими.
На його думку, нічого не має бути вирішено без України, а також потрібні чіткі гарантії безпеки.
– Питання не в складнощах ухвалення рішень. Той, хто спроможний їх ухвалювати, ухвалюватиме їх. Важливо, щоб це було справедливо і відкрито, не було гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про наше майбутнє, – сказав він.
Водночас президент зазначив, що Україна була б рада прийняти у себе спеціального представника США Стіва Віткоффа. Проте Зеленський зазначив, що він не впевнений, що делегація США готова приїхати у ці дні.
2 грудня Стів Віткофф і ще один спецпредставник США Джаред Кушнер прилетіли до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні.