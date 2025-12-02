Українська та американська делегації у Женеві та Флориді напрацювали 20 пунктів мирного плану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Дубліні, яка відбулася 2 грудня.

Зеленський про пункти мирного плану

За словами глави держави, попри напрацювання 20 пунктів мирного плану, над деякими речами ще треба попрацювати.

– В Ірландії вранці зібралася делегація, яка була на зустрічах у Сполучених Штатах Америки з командою президента США. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив, – сказав Зеленський.

Зеленський про важливість рішень з Україною

Крім цього, Зеленський наголосив на важливості того, щоб рішення щодо закінчення війни були справедливими та відкритими.

На його думку, нічого не має бути вирішено без України, а також потрібні чіткі гарантії безпеки.

– Питання не в складнощах ухвалення рішень. Той, хто спроможний їх ухвалювати, ухвалюватиме їх. Важливо, щоб це було справедливо і відкрито, не було гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про наше майбутнє, – сказав він.

Водночас президент зазначив, що Україна була б рада прийняти у себе спеціального представника США Стіва Віткоффа. Проте Зеленський зазначив, що він не впевнений, що делегація США готова приїхати у ці дні.

2 грудня Стів Віткофф і ще один спецпредставник США Джаред Кушнер прилетіли до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни в Україні.

