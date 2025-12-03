Після візиту до Москви спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, які мали вирушити до Брюсселя на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, скасували заплановані переговори.

Про це повідомив журналіст Foreign Press і Kyiv Post Алекс Рауфоглу.

Зустріч Зеленського з Віткоффом може не відбутися

За його даними, візит до Брюсселя не відбудеться, а Зеленський повертається в Україну.

– За інформацією джерел, зустріч у Брюсселі скасовано. Зеленський повертається додому. Кремль стверджує, що Віткофф і Кушнер пообіцяли після переговорів із Путіним вирушити безпосередньо до Вашингтона, – написав він.

Повідомляється, що делегація США рухається з Москви прямо до Сполучених Штатів.

Раніше планувалося, що після зустрічі з російським керівництвом Віткофф і Кушнер проведуть перемовини з Володимиром Зеленським.

2 грудня російський диктатор Володимир Путін провів у Кремлі майже п’ятигодинні переговори зі Стівом Віткоффом.

У зустрічі також брали участь Джаред Кушнер та радники Кремля Кирило Дмитрієв і Юрій Ушаков.

На тлі цього державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Москва та Київ нині ближче до можливої мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але підкреслив: фінальне рішення перебуває лише в руках Путіна.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, усе залежить від результатів перемовин російського лідера з американською делегацією.

