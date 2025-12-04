Германия объявила о выделении Украине еще 100 миллионов евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Германия объявила новый пакет помощи

Это дополнительное финансирование станет продолжением ранее анонсированных 60 миллионов евро, о чем 4 декабря сообщило Министерство экономики и энергетики ФРГ.

Средства будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины (UESF), который с 2022 года аккумулирует вклады международных партнеров для ремонта и усиления страдающей от российских атак энергосистемы.

– Россия систематически и намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, чтобы использовать зиму как оружие. Энергоснабжение в Украине уже давно стало линией фронта. Оно будет определять, как сильно эта зима повлияет на людей. Наши дополнительные 100 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины – это четкий ответ: мы не оставим украинский народ, – заявила министерша экономики Германии Екатерина Райхе.

В ведомстве подчеркнули, что Германия является крупнейшим донором UESF: с февраля 2022 фонд собрал более 1,3 млрд евро, а общий немецкий взнос вместе с новым траншем к концу 2025 года достигнет 550 млн евро.

С началом осеннего периода российские войска снова активизировали удары по украинским энергообъектам и газовой инфраструктуре, обеспечивающей население теплом.

Из-за массированных атак в стране вводят аварийные и почасовые отключения, а также ограничивают потребление для бизнеса и промышленности.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о ключевых решениях по масштабному обновлению управленческих структур в государственном энергетическом и оборонном секторах.

