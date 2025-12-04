Німеччина оголосила про виділення Україні ще 100 мільйонів євро на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Німеччина оголосила новий пакет допомоги

Це додаткове фінансування стане продовженням раніше анонсованих 60 мільйонів євро, про що 4 грудня повідомило Міністерство економіки та енергетики ФРН.

Кошти направлять до Фонду підтримки енергетики України (UESF), який з 2022 року акумулює внески міжнародних партнерів для ремонту та посилення енергосистеми, що страждає від російських атак.

– Росія систематично й навмисно атакує енергетичну інфраструктуру України, щоб використовувати зиму як зброю. Енергопостачання в Україні вже давно стало лінією фронту. Воно визначатиме, наскільки сильно ця зима вплине на людей. Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України – це чітка відповідь: ми не залишимо український народ, – заявила міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе.

У відомстві підкреслили, що Німеччина є найбільшим донором UESF: з лютого 2022 року фонд зібрав понад 1,3 млрд євро, а загальний німецький внесок разом із новим траншем до кінця 2025 року сягне 550 млн євро.

З початком осіннього періоду російські війська знову активізували удари по українських енергооб’єктах та газовій інфраструктурі, що забезпечує населення теплом.

Через масовані атаки в країні вводять аварійні та погодинні відключення, а також обмежують споживання для бізнесу і промисловості.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про ключові рішення щодо масштабного оновлення управлінських структур у державному енергетичному та оборонному секторах.

