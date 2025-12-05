Украинское правительство обновило механизм автоматического продления отсрочек для граждан, выполняющих обязанности опекунов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Кабмин упростил продление отсрочки

Кабмин уточнил перечень документов, которые необходимо предоставить для автоматического продления отсрочки для опекунов. Это касается лиц, осуществляющих опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

Теперь опекуны смогут предоставлять регистрационный номер своей учетной карточки налогоплательщика, по которому осуществляется опека, попечительство, постоянный уход или содержание.

Это позволит эффективно интегрировать данные между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами при автоматическом продлении отсрочки.

– Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек этой категории граждан, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в ноябре Верховная Рада приняла за основу законопроект №13574 о предоставлении 12-месячной отсрочки от мобилизации для молодежи, отслужившей по контракту во время военного положения.

