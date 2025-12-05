Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми Андрей Ермак исключен из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и из состава Ставки Верховного главнокомандующего.

Указы под номерами №901 и №902 обнародованы на официальном ресурсе главы государства.

Зеленский исключил Ермака из состава Ставки и СНБО

Несмотря на увольнение Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, более недели он оставался членом ряда государственных органов, в том числе занимающихся вопросами национальной безопасности.

Бывший глава ОП продолжает быть членом консультативно-совещательных структур при президенте. Он является:

  • членом Национального инвестиционного совета;
  • председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства;
  • заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Также Ермак продолжает входить в несколько групп и штабов. Среди них:

  • координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам — как председатель;
  • международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ — как сопредседатель;
  • международная консультативная группа Ермака-Расмуссена, занимающаяся разработкой гарантий безопасности Украины — как сопредседатель.

Он также возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики.

Напомним, Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Через несколько часов после объявления об отставке уже бывший глава Банковой сообщил, что отправляется на фронт.

