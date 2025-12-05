Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки
- Владимир Зеленский подписал указы №901 и №902, которыми Андрей Ермак исключен из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего.
- Несмотря на увольнение, Ермак остается в консультативных органах при президенте и возглавляет ряд групп и комиссий.
Президент Владимир Зеленский подписал два указа, которыми Андрей Ермак исключен из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины и из состава Ставки Верховного главнокомандующего.
Указы под номерами №901 и №902 обнародованы на официальном ресурсе главы государства.
Несмотря на увольнение Андрея Ермака с должности главы Офиса президента, более недели он оставался членом ряда государственных органов, в том числе занимающихся вопросами национальной безопасности.
Бывший глава ОП продолжает быть членом консультативно-совещательных структур при президенте. Он является:
- членом Национального инвестиционного совета;
- председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства;
- заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
Также Ермак продолжает входить в несколько групп и штабов. Среди них:
- координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам — как председатель;
- международная экспертная группа Ермака-Макфола по вопросам санкций против РФ — как сопредседатель;
- международная консультативная группа Ермака-Расмуссена, занимающаяся разработкой гарантий безопасности Украины — как сопредседатель.
Он также возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики.
Напомним, Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака.
Через несколько часов после объявления об отставке уже бывший глава Банковой сообщил, что отправляется на фронт.