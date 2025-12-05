Президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими Андрія Єрмака виведено зі складу Ради національної безпеки і оборони України та зі складу Ставки Верховного головнокомандувача.

Укази під номерами №901 та №902 оприлюднено на офіційному ресурсі глави держави.

Зеленський виключив Єрмака зі складу Ставки та РНБО

Попри звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента, понад тиждень він залишався членом низки державних органів, у тому числі тих, що займаються питаннями національної безпеки.

Зараз дивляться

Колишній очільник ОП продовжує бути членом консультативно-дорадчих структур при президентові. Він є:

членом Національної інвестиційної ради;

головою Ради з питань підтримки підприємництва;

заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.

Також Єрмак і надалі входить до кількох груп та штабів. Серед них:

координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань – як голова;

міжнародна експертна група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ – як співголова;

міжнародна консультативна група Єрмака-Расмуссена, що займається напрацюванням гарантій безпеки України – як співголова.

Він також продовжує очолювати Комісію державних нагород та геральдики.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Через кілька годин після оголошення про відставку вже колишній голова Банкової повідомив, що вирушає на фронт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.