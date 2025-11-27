На території Росії у Самарській області лунали вибухи через атаку дронів. За даними Telegram-каналів, ціллю став Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

OSINT-аналіз Astra показав, що ціллю атаки в ніч на 27 листопада міг бути Новокуйбишевський НПЗ. Після аналізу відео, знятих очевидцями, було встановлено, що спалахи відбувалися безпосередньо над територією НПЗ.

На записі, зробленому з вулиці Мічуріна, видно щонайменше три спалахи: один був у повітрі на висоті 1,5 км, ще один над горизонтом біля заводу.

На одному з відео також зафіксували яскраву заграву — вже на території самого НПЗ. Місцева влада ситуацію не коментувала.

Новокуйбишевський НПЗ на карті

АТ Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи Роснефть.

Раніше цей НПЗ вже атакували 16 листопада і 19 жовтня. У Генштабі ЗСУ, підтверджуючи попередні атаки по цьому НПЗ, зазначаючи, що підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

