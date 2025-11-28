ЗСУ уразили Саратовський НПЗ та аеродром Саки – Генштаб
- ЗСУ завдали ударів по важливих об’єктах ворога, спрямованих на зниження його воєнно-економічного потенціалу.
- Під удари потрапили інфраструктура, військова техніка та засоби протиповітряної оборони противника.
- Вогневі дії відбувалися на території РФ, Криму та тимчасово окупованих областей Донбасу.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про ураження ключових об’єктів ворога, включно з Саратовським НПЗ та аеродромом Саки.
ЗСУ уразили НПЗ у Саратові
У ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах російського агресора, щоб знизити його воєнно-економічний потенціал.
Саратовський НПЗ (Саратовська область, РФ), який виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.
Зокрема бензини, дизельне пальне, мазут, сірку задіяні для забезпечення потреб окупаційної армії, зазнав серії влучань.
Після вибухів у районі підприємства спостерігалася пожежа, результати уточнюються.
Удар по аеродрому Саки
На аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована АР Крим) уражено кілька об’єктів ППО.
Зокрема системи Панцир-С1 та ТОР-М2. Після подавлення протиповітряної оборони противника знищено ангар із безпілотниками Оріон і Форпост.
Також під удар потрапили командно-диспетчерський пункт і військовий вантажний автомобіль КамАЗ. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Окрім цього, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються.
Сили оборони продовжують усі заходи для підірвання воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та змушення рф припинити збройну агресію проти України.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про атаку дронів на Новокуйбишевський нафтопереробний завод.
АТ Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до групи Роснефть.