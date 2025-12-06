До шести часов: из-за ночной атаки РФ задерживаются 59 поездов
Из-за массированной ночной атаки России по Украине 6 декабря почти шесть десятков поездов движутся с задержкой.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
График движения поездов 6 декабря
На данный момент сообщается о задержке 59 поездов, некоторые из них будут ожидать отправления или прибытия до шести часов.
Задержки времени движения имеют следующие рейсы:
- №17/18 Ужгород–Харьков–Пас. (+6:00);
- №73/74 Перемышль–Харьков–Пас. (+4:00);
- №89/90 Киев–Пас.–Перемышль (+6:00);
- №125/126 Полтава–Юг–Мукачево (+6:00);
- №129/130 Полтава–Юг–Мукачево (+6:00);
- №109/110 Херсон–Львов (+2:50);
- №23/24 Киев–Пас.–Хелм (+1:50);
- №87/88 Днепр–Главный–Ковель–Пас. (+2:30);
- №47/48 Запорожье–1–Мукачево (+1:30);
- №115/116 Запорожье–1–Черновцы (+4:00);
- №5/6 Запорожье–1–Ясиня (+4:00);
- №1/2 Ворохта–Харьков–Пас. (+1:30);
- №123/124 Мукачево–Харьков–Пас. (+1:30);
- №93/94 Хелм–Харьков–Пас. (+1:00);
- №21/22 Львов–Харьков–Пас. (+5:00);
- №103/104 Львов–Барвинково (+5:00);
- №41/42 Трускавец–Днепр–Главный (+1:30);
- №85/86 Львов–Запорожье–1 (+0:51);
- №7/8 Черновцы–Киев–Пас. (+0:43);
- №149/150 Ивано-Франковск–Киев–Пас. (+0:43);
- №71/72 Львов–Самар–Днепровский (+0:51);
- №367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);
- №99/100 Бухарест–Норд–Киев–Пас. (+0:38);
- №27/28 Чоп–Киев–Пас. (+0:33);
- №91/92 Киев–Пас.–Львов (+0:31);
- №99/100 Киев–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);
- №105/106 Одесса–Головная–Киев–Пас. (+1:30);
- №143/144 Рахов–Сумы (+5:00);
- №29/30 Ужгород–Киев–Пас. (+2:23);
- №43/44 Черкассы–Ивано-Франковск (+0:20);
- №735/736 Днепр–Главный–Киев–Пас. (+0:19);
- №79/80 Львов–Днепр–Главный (+0:18);
- №149/150 Киев–Пас.–Ивано–Франковск (+0:18);
- №37/38 Киев–Пас.–Запорожье–1 (+0:17);
- №77/78 Одесса–Главная–Ковель–Пас. (+0:16);
- №351/352 Кишинев–Киев–Пас. (+0:15);
- №5/6 Ясиня–Запорожье–1 (+0:50);
- №7/8 Одесса–Главная–Харьков–Пас. (+0:14);
- №115/116 Черновцы–Запорожье–1 (+0:13);
- №7/8 Киев–Пас.–Черновцы (+0:13);
- №51/52 Пшемысль–Главный–Киев–Пас. (+0:13);
- №121/122 Киев–Пас.–Херсон (+0:11);
- №43/44 Ивано–Франковск–Черкассы (+0:10);
- №57/58 Ясиня–Киев–Пас. (+0:10);
- №97/98 Киев–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);
- №59/60 Чоп–Киев–Пас. (+0:09);
- №27/28 Киев–Пас.–Чоп (+0:08);
- №83/84 Хуст–Киев–Пас. (+0:08);
- №39/40 Хуст–Запорожье–1 (+0:06);
- №35/36 Одесса–Главная–Пшемисль–Главный (+0:06);
- №37/38 Одесса–Главная–Ужгород (+0:06);
- №127/128 Львов–Запорожье–1 (+0:06);
- №95/96 Киев–Пас.–Рахов (+0:06);
- №11/12 Львов–Одесса–Главная (+0:06);
- №101/102 Херсон–Барвинково (+0:05);
- №135/136 Черновцы–Одесса–Главная (+0:05);
- №9/10 Будапешт–Келети–Киев–Пас. (+0:05);
- №49/50 Киев–Пас.–Трускавец (+0:05);
- №85/86 Запорожье–1–Львов (+0:22).
Полная информация об изменениях и уточненных графиках доступна на ресурсах Укрзализныци.
Напомним, что в ночь на 6 декабря враг нанес массированный удар по Киевской области, в частности по Фастову.
По его словам, в результате попаданий на территории города возникли пожары и повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, в частности:
- железнодорожного вокзала,
- моторно-вагонного депо.
Из-за разрушения путей и технических объектов Укрзализныця оперативно изменила маршруты ряда поездов, которые этой ночью следовали через Фастов.