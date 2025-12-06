Из-за массированной ночной атаки России по Украине 6 декабря почти шесть десятков поездов движутся с задержкой.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

График движения поездов 6 декабря

На данный момент сообщается о задержке 59 поездов, некоторые из них будут ожидать отправления или прибытия до шести часов.

Сейчас смотрят

Задержки времени движения имеют следующие рейсы:

№17/18 Ужгород–Харьков–Пас. (+6:00);

№73/74 Перемышль–Харьков–Пас. (+4:00);

№89/90 Киев–Пас.–Перемышль (+6:00);

№125/126 Полтава–Юг–Мукачево (+6:00);

№129/130 Полтава–Юг–Мукачево (+6:00);

№109/110 Херсон–Львов (+2:50);

№23/24 Киев–Пас.–Хелм (+1:50);

№87/88 Днепр–Главный–Ковель–Пас. (+2:30);

№47/48 Запорожье–1–Мукачево (+1:30);

№115/116 Запорожье–1–Черновцы (+4:00);

№5/6 Запорожье–1–Ясиня (+4:00);

№1/2 Ворохта–Харьков–Пас. (+1:30);

№123/124 Мукачево–Харьков–Пас. (+1:30);

№93/94 Хелм–Харьков–Пас. (+1:00);

№21/22 Львов–Харьков–Пас. (+5:00);

№103/104 Львов–Барвинково (+5:00);

№41/42 Трускавец–Днепр–Главный (+1:30);

№85/86 Львов–Запорожье–1 (+0:51);

№7/8 Черновцы–Киев–Пас. (+0:43);

№149/150 Ивано-Франковск–Киев–Пас. (+0:43);

№71/72 Львов–Самар–Днепровский (+0:51);

№367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);

№99/100 Бухарест–Норд–Киев–Пас. (+0:38);

№27/28 Чоп–Киев–Пас. (+0:33);

№91/92 Киев–Пас.–Львов (+0:31);

№99/100 Киев–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);

№105/106 Одесса–Головная–Киев–Пас. (+1:30);

№143/144 Рахов–Сумы (+5:00);

№29/30 Ужгород–Киев–Пас. (+2:23);

№43/44 Черкассы–Ивано-Франковск (+0:20);

№735/736 Днепр–Главный–Киев–Пас. (+0:19);

№79/80 Львов–Днепр–Главный (+0:18);

№149/150 Киев–Пас.–Ивано–Франковск (+0:18);

№37/38 Киев–Пас.–Запорожье–1 (+0:17);

№77/78 Одесса–Главная–Ковель–Пас. (+0:16);

№351/352 Кишинев–Киев–Пас. (+0:15);

№5/6 Ясиня–Запорожье–1 (+0:50);

№7/8 Одесса–Главная–Харьков–Пас. (+0:14);

№115/116 Черновцы–Запорожье–1 (+0:13);

№7/8 Киев–Пас.–Черновцы (+0:13);

№51/52 Пшемысль–Главный–Киев–Пас. (+0:13);

№121/122 Киев–Пас.–Херсон (+0:11);

№43/44 Ивано–Франковск–Черкассы (+0:10);

№57/58 Ясиня–Киев–Пас. (+0:10);

№97/98 Киев–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);

№59/60 Чоп–Киев–Пас. (+0:09);

№27/28 Киев–Пас.–Чоп (+0:08);

№83/84 Хуст–Киев–Пас. (+0:08);

№39/40 Хуст–Запорожье–1 (+0:06);

№35/36 Одесса–Главная–Пшемисль–Главный (+0:06);

№37/38 Одесса–Главная–Ужгород (+0:06);

№127/128 Львов–Запорожье–1 (+0:06);

№95/96 Киев–Пас.–Рахов (+0:06);

№11/12 Львов–Одесса–Главная (+0:06);

№101/102 Херсон–Барвинково (+0:05);

№135/136 Черновцы–Одесса–Главная (+0:05);

№9/10 Будапешт–Келети–Киев–Пас. (+0:05);

№49/50 Киев–Пас.–Трускавец (+0:05);

№85/86 Запорожье–1–Львов (+0:22).

Полная информация об изменениях и уточненных графиках доступна на ресурсах Укрзализныци.

Напомним, что в ночь на 6 декабря враг нанес массированный удар по Киевской области, в частности по Фастову.

По его словам, в результате попаданий на территории города возникли пожары и повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, в частности:

железнодорожного вокзала,

моторно-вагонного депо.

Из-за разрушения путей и технических объектов Укрзализныця оперативно изменила маршруты ряда поездов, которые этой ночью следовали через Фастов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.