Через масовану нічну атаку Росії по Україні 6 грудня майже шість десятків поїздів рухаються із затримкою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Графік руху поїздів 6 грудня

Наразі повідомляється про затримку 59 поїздів, деякі з них очікуватимуть відправлення або прибуття до шести годин.

Затримки часу руху мають такі рейси:

№17/18 Ужгород–Харків–Пас. (+6:00);

№73/74 Перемишль–Харків–Пас. (+4:00);

№89/90 Київ–Пас.–Перемишль (+6:00);

№125/126 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);

№129/130 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);

№109/110 Херсон–Львів (+2:50);

№23/24 Київ–Пас.–Хелм (+1:50);

№87/88 Дніпро–Головний–Ковель–Пас. (+2:30);

№47/48 Запоріжжя–1–Мукачево (+1:30);

№115/116 Запоріжжя–1–Чернівці (+4:00);

№5/6 Запоріжжя–1–Ясіня (+4:00);

№1/2 Ворохта–Харків–Пас. (+1:30);

№123/124 Мукачево–Харків–Пас. (+1:30);

№93/94 Хелм–Харків–Пас. (+1:00);

№21/22 Львів–Харків–Пас. (+5:00);

№103/104 Львів–Барвінкове (+5:00);

№41/42 Трускавець–Дніпро–Головний (+1:30);

№85/86 Львів–Запоріжжя–1 (+0:51);

№7/8 Чернівці–Київ–Пас. (+0:43);

№149/150 Івано–Франківськ–Київ–Пас. (+0:43);

№71/72 Львів–Самар–Дніпровський (+0:51);

№367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);

№99/100 Бухарест–Норд–Київ–Пас. (+0:38);

№27/28 Чоп–Київ–Пас. (+0:33);

№91/92 Київ–Пас.–Львів (+0:31);

№99/100 Київ–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);

№105/106 Одеса–Головна–Київ–Пас. (+1:30);

№143/144 Рахів–Суми (+5:00);

№29/30 Ужгород–Київ–Пас. (+2:23);

№43/44 Черкаси–Івано–Франківськ (+0:20);

№735/736 Дніпро–Головний–Київ–Пас. (+0:19);

№79/80 Львів–Дніпро–Головний (+0:18);

№149/150 Київ–Пас.–Івано–Франківськ (+0:18);

№37/38 Київ–Пас.–Запоріжжя–1 (+0:17);

№77/78 Одеса–Головна–Ковель–Пас. (+0:16);

№351/352 Кишинеу–Київ–Пас. (+0:15);

№5/6 Ясіня–Запоріжжя–1 (+0:50);

№7/8 Одеса–Головна–Харків–Пас. (+0:14);

№115/116 Чернівці–Запоріжжя–1 (+0:13);

№7/8 Київ–Пас.–Чернівці (+0:13);

№51/52 Пшемисль–Головний–Київ–Пас. (+0:13);

№121/122 Київ–Пас.–Херсон (+0:11);

№43/44 Івано–Франківськ–Черкаси (+0:10);

№57/58 Ясіня–Київ–Пас. (+0:10);

№97/98 Київ–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);

№59/60 Чоп–Київ–Пас. (+0:09);

№27/28 Київ–Пас.–Чоп (+0:08);

№83/84 Хуст–Київ–Пас. (+0:08);

№39/40 Хуст–Запоріжжя–1 (+0:06);

№35/36 Одеса–Головна–Пшемисль–Головний (+0:06);

№37/38 Одеса–Головна–Ужгород (+0:06);

№127/128 Львів–Запоріжжя–1 (+0:06);

№95/96 Київ–Пас.–Рахів (+0:06);

№11/12 Львів–Одеса–Головна (+0:06);

№101/102 Херсон–Барвінкове (+0:05);

№135/136 Чернівці–Одеса–Головна (+0:05);

№9/10 Будапешт–Келеті–Київ–Пас. (+0:05);

№49/50 Київ–Пас.–Трускавець (+0:05);

№85/86 Запоріжжя–1–Львів (+0:22).

Повна інформація про зміни та уточнені графіки доступні на ресурсах Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня ворог завдав масованого удару по Київській області, зокрема по Фастову.

За його словами, внаслідок влучань на території міста виникли пожежі та пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури, зокрема:

залізничного вокзалу,

моторно-вагонного депо.

Через руйнування колій та технічних об’єктів Укрзалізниця оперативно змінила маршрути низки поїздів, які цієї ночі прямували через Фастів.

