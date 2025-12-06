До шести годин: через нічну атаку РФ затримуються 59 поїздів
Через масовану нічну атаку Росії по Україні 6 грудня майже шість десятків поїздів рухаються із затримкою.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Графік руху поїздів 6 грудня
Наразі повідомляється про затримку 59 поїздів, деякі з них очікуватимуть відправлення або прибуття до шести годин.
Затримки часу руху мають такі рейси:
- №17/18 Ужгород–Харків–Пас. (+6:00);
- №73/74 Перемишль–Харків–Пас. (+4:00);
- №89/90 Київ–Пас.–Перемишль (+6:00);
- №125/126 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
- №129/130 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
- №109/110 Херсон–Львів (+2:50);
- №23/24 Київ–Пас.–Хелм (+1:50);
- №87/88 Дніпро–Головний–Ковель–Пас. (+2:30);
- №47/48 Запоріжжя–1–Мукачево (+1:30);
- №115/116 Запоріжжя–1–Чернівці (+4:00);
- №5/6 Запоріжжя–1–Ясіня (+4:00);
- №1/2 Ворохта–Харків–Пас. (+1:30);
- №123/124 Мукачево–Харків–Пас. (+1:30);
- №93/94 Хелм–Харків–Пас. (+1:00);
- №21/22 Львів–Харків–Пас. (+5:00);
- №103/104 Львів–Барвінкове (+5:00);
- №41/42 Трускавець–Дніпро–Головний (+1:30);
- №85/86 Львів–Запоріжжя–1 (+0:51);
- №7/8 Чернівці–Київ–Пас. (+0:43);
- №149/150 Івано–Франківськ–Київ–Пас. (+0:43);
- №71/72 Львів–Самар–Дніпровський (+0:51);
- №367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);
- №99/100 Бухарест–Норд–Київ–Пас. (+0:38);
- №27/28 Чоп–Київ–Пас. (+0:33);
- №91/92 Київ–Пас.–Львів (+0:31);
- №99/100 Київ–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);
- №105/106 Одеса–Головна–Київ–Пас. (+1:30);
- №143/144 Рахів–Суми (+5:00);
- №29/30 Ужгород–Київ–Пас. (+2:23);
- №43/44 Черкаси–Івано–Франківськ (+0:20);
- №735/736 Дніпро–Головний–Київ–Пас. (+0:19);
- №79/80 Львів–Дніпро–Головний (+0:18);
- №149/150 Київ–Пас.–Івано–Франківськ (+0:18);
- №37/38 Київ–Пас.–Запоріжжя–1 (+0:17);
- №77/78 Одеса–Головна–Ковель–Пас. (+0:16);
- №351/352 Кишинеу–Київ–Пас. (+0:15);
- №5/6 Ясіня–Запоріжжя–1 (+0:50);
- №7/8 Одеса–Головна–Харків–Пас. (+0:14);
- №115/116 Чернівці–Запоріжжя–1 (+0:13);
- №7/8 Київ–Пас.–Чернівці (+0:13);
- №51/52 Пшемисль–Головний–Київ–Пас. (+0:13);
- №121/122 Київ–Пас.–Херсон (+0:11);
- №43/44 Івано–Франківськ–Черкаси (+0:10);
- №57/58 Ясіня–Київ–Пас. (+0:10);
- №97/98 Київ–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);
- №59/60 Чоп–Київ–Пас. (+0:09);
- №27/28 Київ–Пас.–Чоп (+0:08);
- №83/84 Хуст–Київ–Пас. (+0:08);
- №39/40 Хуст–Запоріжжя–1 (+0:06);
- №35/36 Одеса–Головна–Пшемисль–Головний (+0:06);
- №37/38 Одеса–Головна–Ужгород (+0:06);
- №127/128 Львів–Запоріжжя–1 (+0:06);
- №95/96 Київ–Пас.–Рахів (+0:06);
- №11/12 Львів–Одеса–Головна (+0:06);
- №101/102 Херсон–Барвінкове (+0:05);
- №135/136 Чернівці–Одеса–Головна (+0:05);
- №9/10 Будапешт–Келеті–Київ–Пас. (+0:05);
- №49/50 Київ–Пас.–Трускавець (+0:05);
- №85/86 Запоріжжя–1–Львів (+0:22).
Повна інформація про зміни та уточнені графіки доступні на ресурсах Укрзалізниці.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня ворог завдав масованого удару по Київській області, зокрема по Фастову.
За його словами, внаслідок влучань на території міста виникли пожежі та пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури, зокрема:
- залізничного вокзалу,
- моторно-вагонного депо.
Через руйнування колій та технічних об’єктів Укрзалізниця оперативно змінила маршрути низки поїздів, які цієї ночі прямували через Фастів.