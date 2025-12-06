Через масовану нічну атаку Росії по Україні 6 грудня майже шість десятків поїздів рухаються із затримкою.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Графік руху поїздів 6 грудня

Наразі повідомляється про затримку 59 поїздів, деякі з них очікуватимуть відправлення або прибуття до шести годин.

Затримки часу руху мають такі рейси:

  • №17/18 Ужгород–Харків–Пас. (+6:00);
  • №73/74 Перемишль–Харків–Пас. (+4:00);
  • №89/90 Київ–Пас.–Перемишль (+6:00);
  • №125/126 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
  • №129/130 Полтава–Півд.–Мукачево (+6:00);
  • №109/110 Херсон–Львів (+2:50);
  • №23/24 Київ–Пас.–Хелм (+1:50);
  • №87/88 Дніпро–Головний–Ковель–Пас. (+2:30);
  • №47/48 Запоріжжя–1–Мукачево (+1:30);
  • №115/116 Запоріжжя–1–Чернівці (+4:00);
  • №5/6 Запоріжжя–1–Ясіня (+4:00);
  • №1/2 Ворохта–Харків–Пас. (+1:30);
  • №123/124 Мукачево–Харків–Пас. (+1:30);
  • №93/94 Хелм–Харків–Пас. (+1:00);
  • №21/22 Львів–Харків–Пас. (+5:00);
  • №103/104 Львів–Барвінкове (+5:00);
  • №41/42 Трускавець–Дніпро–Головний (+1:30);
  • №85/86 Львів–Запоріжжя–1 (+0:51);
  • №7/8 Чернівці–Київ–Пас. (+0:43);
  • №149/150 Івано–Франківськ–Київ–Пас. (+0:43);
  • №71/72 Львів–Самар–Дніпровський (+0:51);
  • №367/368 Ужгород–Ковель–Пас. (+0:42);
  • №99/100 Бухарест–Норд–Київ–Пас. (+0:38);
  • №27/28 Чоп–Київ–Пас. (+0:33);
  • №91/92 Київ–Пас.–Львів (+0:31);
  • №99/100 Київ–Пас.–Бухарест–Норд (+0:31);
  • №105/106 Одеса–Головна–Київ–Пас. (+1:30);
  • №143/144 Рахів–Суми (+5:00);
  • №29/30 Ужгород–Київ–Пас. (+2:23);
  • №43/44 Черкаси–Івано–Франківськ (+0:20);
  • №735/736 Дніпро–Головний–Київ–Пас. (+0:19);
  • №79/80 Львів–Дніпро–Головний (+0:18);
  • №149/150 Київ–Пас.–Івано–Франківськ (+0:18);
  • №37/38 Київ–Пас.–Запоріжжя–1 (+0:17);
  • №77/78 Одеса–Головна–Ковель–Пас. (+0:16);
  • №351/352 Кишинеу–Київ–Пас. (+0:15);
  • №5/6 Ясіня–Запоріжжя–1 (+0:50);
  • №7/8 Одеса–Головна–Харків–Пас. (+0:14);
  • №115/116 Чернівці–Запоріжжя–1 (+0:13);
  • №7/8 Київ–Пас.–Чернівці (+0:13);
  • №51/52 Пшемисль–Головний–Київ–Пас. (+0:13);
  • №121/122 Київ–Пас.–Херсон (+0:11);
  • №43/44 Івано–Франківськ–Черкаси (+0:10);
  • №57/58 Ясіня–Київ–Пас. (+0:10);
  • №97/98 Київ–Пас.–Ковель–Пас. (+0:09);
  • №59/60 Чоп–Київ–Пас. (+0:09);
  • №27/28 Київ–Пас.–Чоп (+0:08);
  • №83/84 Хуст–Київ–Пас. (+0:08);
  • №39/40 Хуст–Запоріжжя–1 (+0:06);
  • №35/36 Одеса–Головна–Пшемисль–Головний (+0:06);
  • №37/38 Одеса–Головна–Ужгород (+0:06);
  • №127/128 Львів–Запоріжжя–1 (+0:06);
  • №95/96 Київ–Пас.–Рахів (+0:06);
  • №11/12 Львів–Одеса–Головна (+0:06);
  • №101/102 Херсон–Барвінкове (+0:05);
  • №135/136 Чернівці–Одеса–Головна (+0:05);
  • №9/10 Будапешт–Келеті–Київ–Пас. (+0:05);
  • №49/50 Київ–Пас.–Трускавець (+0:05);
  • №85/86 Запоріжжя–1–Львів (+0:22).

Повна інформація про зміни та уточнені графіки доступні на ресурсах Укрзалізниці.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 грудня ворог завдав масованого удару по Київській області, зокрема по Фастову.

За його словами, внаслідок влучань на території міста виникли пожежі та пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури, зокрема:

  • залізничного вокзалу,
  • моторно-вагонного депо.

Через руйнування колій та технічних об’єктів Укрзалізниця оперативно змінила маршрути низки поїздів, які цієї ночі прямували через Фастів.

