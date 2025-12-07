Сьогодні, 7 грудня, ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки Ганни Скороход. Учасників схеми підозрюють у “продажу” санкцій від РНБО за хабар у розмірі $250 тис.

Спільника Скороход взяли під варту

У Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тис. грн.

У випадку внесення застави до підозрюваного будуть застосовані наступні обов’язки:

Зараз дивляться

прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України провели обшуки у народної депутатки Анни Скороход. Її підозрюють в очолюванні злочинної групи, у рамках якої зловмисники пропонували за $250 тис. представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.