Спільника нардепа Скороход взяли під варту із заставою понад 4 млн грн
- Спільнику Скороход обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Також встановлено заставу у розмірі 4 млн 542 тис. грн.
- Учасників схеми, яку очолювала Скороход, підозрюють у "продажу" санкцій від РНБО за хабар у розмірі $250 тис.
Сьогодні, 7 грудня, ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки Ганни Скороход. Учасників схеми підозрюють у “продажу” санкцій від РНБО за хабар у розмірі $250 тис.
У Telegram Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тис. грн.
У випадку внесення застави до підозрюваного будуть застосовані наступні обов’язки:
- прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;
- не відлучатися за межі міста Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, що 5 грудня НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України провели обшуки у народної депутатки Анни Скороход. Її підозрюють в очолюванні злочинної групи, у рамках якої зловмисники пропонували за $250 тис. представнику товариства організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.