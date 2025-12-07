Імовірне знищення росіянами Печенізької дамби не спричинить критичних наслідків для ситуації на фронті.

Про це заявили у 16 армійському корпусі ЗСУ.

Удар по Печенізькій дамбі – наслідки для фронту

– Печенізька дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими Шахедами, авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, Молніями та FPV-дронами, – йдеться у повідомленні корпусу у неділю.

Зазначається, що тільки за останні дні було зафіксовано кілька спроб ураження цієї території. Так, у п’ятницю ворог вдарив ракетою по дачному масиву, що розташований поруч, що призвело до знищення понад десяти будинків.

Зараз дивляться

Як зазначили у 16 армійському корпусі, українська сторона давно усвідомлює можливі ризики та готова до ситуації, коли дамба може зазнати серйозних пошкоджень.

Відповідні плани реагування були напрацьовані заздалегідь.

На випадок удару по дамбі передбачено альтернативні маршрути руху. Ці шляхи активно застосовувалися й раніше та нині повністю забезпечують потрібні логістичні можливості.

Також українські сили накопичили необхідні матеріально-технічні запаси, тому тимчасова втрата можливості пересування через дамбу не вплине критично на хід бойових дій.

Сили оборони готові оперативно відновити переправу у найкоротші строки.

Для цього вже залучені спеціалізовані інженерні підрозділи та обладнання, які працюють відповідно до раніше підготовлених схем.

– Печенізька дамба – критично важливий об’єкт, який забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність і безпеку десятків населених пунктів Харківщини. Спроби знищення дамби не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невибірковим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій дамбі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин, – наголошується у повідомленні корпусу.

Нагадаємо, за інформацією місцевого голови Олександра Гусарова, 7 грудня російські окупаційні війська атакували греблю Печенізького водосховища у Харківській області.

Після удару рух по її дорожньому полотну був припинений.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.