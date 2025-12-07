Президент Владимир Зеленский сообщил об учреждении нового украинского знака отличия.

В Украине будет новое отличие для общин

Как сообщил глава государства, в этом году в Украине впервые отметят такие общины-спасители.

— В этот день – День местного самоуправления, – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные общины, мы основываем новое украинское отличие – отличие именно для общин, спасателей, смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесам релоцироваться и заработать, — отметил он.

По его словам, Украина может бороться ради своей независимости, потому что наши люди и общины защищают Украину, заботятся о нашем государстве, помогают тем, кому сложнее всего, и, конечно, помогают обороне.

Сейчас смотрят

Он отметил, что сегодня в Украине уважают каждое такое активное общество, всех лидеров наших общин, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого.

К слову, ранее сообщалось о выделении 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в 93 прифронтовых громадах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.