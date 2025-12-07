Зеленский сообщил об учреждении новой награды Общины-спасатели
- Чтобы отметить активные и небезразличные общины, в Украине основывают новое украинское отличие, сообщил Владимир Зеленский.
- Будут отмечать общины, которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесам релоцироваться и заработать.
Президент Владимир Зеленский сообщил об учреждении нового украинского знака отличия.
В Украине будет новое отличие для общин
Как сообщил глава государства, в этом году в Украине впервые отметят такие общины-спасители.
— В этот день – День местного самоуправления, – чтобы отметить именно такие наши активные и неравнодушные общины, мы основываем новое украинское отличие – отличие именно для общин, спасателей, смельчаков. Которые помогают фронту, принимают и поддерживают внутренних переселенцев, помогают бизнесам релоцироваться и заработать, — отметил он.
По его словам, Украина может бороться ради своей независимости, потому что наши люди и общины защищают Украину, заботятся о нашем государстве, помогают тем, кому сложнее всего, и, конечно, помогают обороне.
Он отметил, что сегодня в Украине уважают каждое такое активное общество, всех лидеров наших общин, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого.
К слову, ранее сообщалось о выделении 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в 93 прифронтовых громадах.