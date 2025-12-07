Зеленський повідомив про заснування нової відзнаки Громади-рятівники
- Аби відзначити активні та небайдужі громади, в Україні засновують нову українську відзнаку, повідомив Володимир Зеленський.
- Будуть відзначати громади, які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати.
Президент Володимир Зеленський повідомив про заснування нової української відзнаки.
Зеленський про заснування відзнаки для громад
Як повідомив голова держави, у цьому році в Україні вперше відзначать такі громади-рятівники.
– У цей день – День місцевого самоврядування, – щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців. Які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати, – зазначив він.
За його словами, Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні.
Він зауважив, що сьогодні в Україні шанують кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього.
