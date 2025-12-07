Президент Володимир Зеленський повідомив про заснування нової української відзнаки.

Зеленський про заснування відзнаки для громад

Як повідомив голова держави, у цьому році в Україні вперше відзначать такі громади-рятівники.

– У цей день – День місцевого самоврядування, – щоб відзначити саме такі наші активні та небайдужі громади, ми засновуємо нову українську відзнаку – відзнаку саме для громад, громад-рятівників, громад-сміливців. Які допомагають фронту, приймають та підтримують внутрішніх переселенців, допомагають бізнесам релокуватись та запрацювати, – зазначив він.

За його словами, Україна може боротись заради своєї незалежності, бо наші люди й громади захищають Україну, дбають про нашу державу, допомагають тим, кому найскладніше, та, звісно, допомагають обороні.

Зараз дивляться

Він зауважив, що сьогодні в Україні шанують кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього.

До речі, раніше повідомлялось про виділення Урядом 1 млрд грн на усунення наслідків обстрілів у прифронтових громадах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.