Украинские военные осуществили маневр вблизи Мирнограда Покровского района Донецкой области, чтобы сохранить личный состав и перейти на более выгодные позиции.

Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

ВСУ перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом

По данным подразделения, ситуация в районе Мирнограда остается напряженной.

Несмотря на это, воины 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и удерживают определенные рубежи обороны.

Российские войска активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами.

Только за прошедшую неделю по городу нанесли 21 удар КАБами.

Кроме того, оккупанты осуществляют интенсивные штурмы, пытаясь прорваться и закрепиться на юго-восточных окраинах населенного пункта.

Украинские защитники системно уничтожают штурмовые группы армии РФ. В частности, за последние сутки ликвидировано 17 российских военных.

Еще одного захватчика взяли в плен — его задержали при попытке раздобыть еду.

— По решению командования подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи, — говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.

Там отметили, что проведение такого маневра направлено на сохранение жизней украинских воинов, улучшение логистического обеспечения группировки и выравнивание линии обороны.

— Из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения, — добавили военные.

Напомним, 5 декабря сообщалось о сложной ситуации в Покровске. Российские войска подтягивали резервы, однако Силы обороны наносили удары по врагу и не позволяли ему накапливать личный состав.

Крайне напряженной, но контролируемой также остается обстановка и в районе Мирнограда.

Фото: Донецкая областная прокуратура

