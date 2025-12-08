Силы обороны отошли на более выгодные рубежи под Мирноградом — 7 корпус ДШВ
Украинские военные осуществили маневр вблизи Мирнограда Покровского района Донецкой области, чтобы сохранить личный состав и перейти на более выгодные позиции.
Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
ВСУ перешли на более выгодные рубежи под Мирноградом
По данным подразделения, ситуация в районе Мирнограда остается напряженной.
Несмотря на это, воины 7 корпуса ДШВ продолжают выполнять боевые задачи и удерживают определенные рубежи обороны.
Российские войска активно обстреливают Мирноград управляемыми авиабомбами.
Только за прошедшую неделю по городу нанесли 21 удар КАБами.
Кроме того, оккупанты осуществляют интенсивные штурмы, пытаясь прорваться и закрепиться на юго-восточных окраинах населенного пункта.
Украинские защитники системно уничтожают штурмовые группы армии РФ. В частности, за последние сутки ликвидировано 17 российских военных.
Еще одного захватчика взяли в плен — его задержали при попытке раздобыть еду.
— По решению командования подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи, — говорится в сообщении 7 корпуса ДШВ.
Там отметили, что проведение такого маневра направлено на сохранение жизней украинских воинов, улучшение логистического обеспечения группировки и выравнивание линии обороны.
— Из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения, — добавили военные.
Напомним, 5 декабря сообщалось о сложной ситуации в Покровске. Российские войска подтягивали резервы, однако Силы обороны наносили удары по врагу и не позволяли ему накапливать личный состав.
Крайне напряженной, но контролируемой также остается обстановка и в районе Мирнограда.
Фото: Донецкая областная прокуратура