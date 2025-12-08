Українські військові здійснили маневр поблизу Мирнограда Покровського району Донецької області, щоб зберегти особовий склад та перейти на більш вигідні позиції.

Про це інформує 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

ЗСУ перешли на більш вигідні рубежі під Мирноградом

За даними підрозділу, ситуація в районі Мирнограда залишається напруженою.

Зараз дивляться

Попри це воїни 7 корпусу ДШВ продовжують виконувати бойові завдання та тримають визначені рубежі оборони.

Російські війська активно обстрілюють Мирноград керованими авіабомбами.

Лише протягом минулого тижня по місту завдали 21 удар КАБами.

Крім того, окупанти здійснюють інтенсивні штурми, намагаючись прорватися та закріпитися на південно-східних околицях населеного пункту.

Українські захисники системно знищують штурмові групи армії РФ. Зокрема, за останню добу ліквідовано 17 російських військових.

Ще одного загарбника взяли в полон – його затримали під час спроби роздобути їжу.

– За рішенням командування підрозділи Сил оборони здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лисівка та Сухий Яр. Особовий склад було переміщено на більш вигідні рубежі, – йдеться в повідомленні 7 корпусу ДШВ.

Там зазначили, що проведення такого маневру спрямоване на збереження життів українських воїнів, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії оборони.

– З міркувань безпеки інформація про проведення операції певний час не оприлюднювалася, щоб уникнути ризиків зриву її виконання, – додали військові.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося про складну ситуацію в Покровську. Російські війська підтягували резерви, однак Сили оборони завдавали ударів по ворогу та не дозволяли йому накопичувати особовий склад.

Вкрай напруженою, але контрольованою також залишається обстановка і в районі Мирнограда.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.