Президент України Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів, які можуть найближчим часом очолити Офіс президента.

Про це глава держави відповів під час спілкування із журналістами дорогою до Брюсселя.

Зеленський про керівника Офісу президента

– Я провів консультації. Я думаю, країна це бачила. Принаймні політичне середовище це точно бачило і за цим слідкує, – зазначив Зеленський.

Серед можливих кандидатів на посаду, названих Зеленським:

міністр оборони Денис Шмигаль;

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;

заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;

керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов;

заступник керівника Офісу Президента України Павло Паліса.

– У мене є варіанти – міністри Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, тому що Верховна Рада повинна їх знімати, перед тим як я буду призначати. І тут не хочеться, що було, як в цій грі Дженга, коли ти одну деталь витягнув і все розсипалось. Офіс президента важливий, але є інші інституцій, – зазначив глава держави.

Президент зазначив, що не знає, хто може бути замість Федорова очільником Міністерства цифрової трансформації України.

Зеленський припустив, що там багато молодих і розумних людей, тому не виключає, що Федоров знайде альтернативу собі.

Проте ситуація із Міністерством оборони України є складнішою, тому що весь бюджет, відповідальність та армія саме там, а наразі це пріоритет, пояснив Зеленський.

– І не впевнений, що Рада зможе знайти кандидатури разом з Кабміном. Вони досі не можуть знайти, якщо чесно, в Мін’юст і Міненерго. Сподіваюсь, що найближчим часом закрию це положення. Але не скидаємо з рахунку ці кандидатури. Хороші, всі люди командні, – наголосив президент.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця зараз дуже допомагає у перемовному треку – це важливо, звернув увагу глава держави.

На його думку, саме цей напрямок витягнути з Міністерства закордонних справ також непросто. Хоча він не виключає, що тоді Офіс президента більше візьме напрямок на міжнародний трек.

– Не впевнений щодо внутрішніх питань, що Кислиця готовий на це витрачати час і зможе, – припустив Зеленський.

Серед військових на посаду керівника Офісу президента може розглядатися Буданов і Паліса.

За словами Зеленського, Паліса – дуже хороший військовий, який розбирається суто в цьому напрямку. Президент висловив упевненість, що він згодом розбереться в інших речах, але в такому випадку Паліса відволікатиметься від питань щодо війни.

Водночас Буданов керує розвідкою ГУР Міноборони, і може бути керівником Офісу президента, як і кожна з цих кандидатур. Проте тоді треба буде обдумати, хто буде замість нього очолювати Головне управління розвідки.

– У будь-якому випадку треба робити вибір. А то якщо це буде довгий час, то я звикну, що можу сам справитися без очільника Офісу. І зможу зовсім якось так. Тому треба визначитися, – резюмував Зеленський.

28 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.

5 грудня президент Володимир Зеленський підписав два укази, якими Андрія Єрмака виведено зі складу Ставки Верховного головнокомандувача, Ради національної безпеки і оборони України.

