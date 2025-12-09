Коли дозволять умови: в ЄС відповіли на заяву Трампа щодо виборів в Україні
- Речниця Єврокомісії Анітта Гіппер відповіла Дональду Трампу, що Володимир Зеленський є демократично обраним і легітимним президентом України.
- Вона наголосила, що президентські вибори в Україні можуть відбутися лише тоді, коли це дозволять умови, з огляду на триваючу російську агресію.
Володимир Зеленський є демократично обраним главою держави, а чергові президентські вибори в Україні повинні відбутися тоді, коли це дозволять обставини.
Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.
В Єврокомісії відповіли Трампу щодо виборів в Україні
Вона відповіла на запитання щодо позиції Євросоюзу стосовно висловлювань Дональда Трампа про необхідність проведення демократичних виборів в Україні.
За словами Гіппер, Зеленський залишається легітимним президентом. Вибори мають відбутися лише тоді, коли будуть для цього відповідні умови.
– Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити, – заявила речниця.
Гіппер нагадала, що Росія нині продовжує загарбницьку війну проти України.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, і що “настав час” для їх організації.
У лютому Трамп, спілкуючись з журналістами в Мар-а-Лаго, заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні.
Зокрема, американський лідер зазначив, що йому “неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%”.
Однак відповідно до результатів опитування КМІС, проведеного 4-9 лютого, президенту Зеленському довіряли 57% українців.