Володимир Зеленський є демократично обраним главою держави, а чергові президентські вибори в Україні повинні відбутися тоді, коли це дозволять обставини.

Про це заявила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер.

В Єврокомісії відповіли Трампу щодо виборів в Україні

Вона відповіла на запитання щодо позиції Євросоюзу стосовно висловлювань Дональда Трампа про необхідність проведення демократичних виборів в Україні.

За словами Гіппер, Зеленський залишається легітимним президентом. Вибори мають відбутися лише тоді, коли будуть для цього відповідні умови.

– Ми вже звертали увагу на дане питання, бо це виняткові часи… На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволять це зробити, – заявила речниця.

Гіппер нагадала, що Росія нині продовжує загарбницьку війну проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, і що “настав час” для їх організації.

У лютому Трамп, спілкуючись з журналістами в Мар-а-Лаго, заявив, що підтримує вимоги Росії щодо проведення президентських виборів в Україні.

Зокрема, американський лідер зазначив, що йому “неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера опустився до 4%”.

Однак відповідно до результатів опитування КМІС, проведеного 4-9 лютого, президенту Зеленському довіряли 57% українців.

