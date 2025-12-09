Покровск и Мирноград остаются хорошо укрепленными районами украинской обороны, защитные действия на этих участках продолжаются.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время беседы с журналистами.

Сырский о ситуации в Покровске и Мирнограде

— Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне по меньшей мере шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли, — отметил он.

Сырский уточнил, что Мирноград не находится в окружении, несмотря на то что российские оккупанты стремятся этого достичь. Он добавил, что логистика в городе затруднена, однако обеспечивается.

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Генерал рассказал, что осенью была ситуация, когда в Покровске временно не оставалось украинских военных.

Однако после этого украинским силам удалось провести контрнаступательную операцию.

Сырский подчеркнул, что российские войска на Покровском направлении наращивают численность своей группировки. Сейчас там уже находится 156 тыс. военных РФ.

Главнокомандующий также сообщил, что на Покровское направление приходится до половины всех КАБов, которые российская армия применяет по линии фронта.

Он подчеркнул, что сейчас это направление является ключевым театром боевых действий.

Напомним, вчера 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские военные выполнили организованный маневр в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр, расположенных к югу от Мирнограда.

Украинские подразделения были переведены на более выгодные оборонительные позиции. Маневр объяснили необходимостью сохранения жизни украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ также заявил, что украинским силам пришлось отступить с позиций, расположенных в 5-7 километрах от Покровска Донецкой области.

Он пояснил, что на этих позициях не было возможности проводить ротацию и возле которых враг мог просачиваться. По словам генерала, дальнейшее удержание этих рубежей было нецелесообразным.

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