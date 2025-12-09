Покровськ і Мирноград залишаються добре укріпленими районами української оборони, захисні дії на цих ділянках продовжуються.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час розмови з журналістами.

Сирський про ситуацію в Покровську та Мирнограді

– Оборона Покровська триває вже 16 місяців. Росіяни щонайменше шість разів оголошували терміни, коли візьмуть весь Донбас під контроль. Не взяли, – зазначив він.

Сирський уточнив, що Мирноград не перебуває в оточенні, попри те, що російські окупанти прагнуть цього досягти. Він додав, що логістика у місті ускладнена, однак забезпечується.

Генерал розповів, що восени була ситуація, коли в Покровську тимчасово не залишалось українських військових.

Однак після цього українським силам вдалося провести контрнаступальну операцію.

Сирський наголосив, що російські війська на Покровському напрямку нарощують чисельність свого угруповання. Зараз там уже перебуває 156 тис. військових РФ.

Головнокомандувач також повідомив, що на Покровський напрямок припадає до половини всіх КАБів, які російська армія застосовує по лінії фронту.

Він наголосив, що зараз цей напрямок є ключовим театром бойових дій.

Нагадаємо, вчора 7 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські військові виконали організований маневр у районі населених пунктів Лісівка та Сухий Яр, розташованих на південь від Мирнограда.

Українські підрозділи були переведені на більш вигідні оборонні позиції. Маневр пояснили необхідністю збереження життя українських військових.

Головнокомандувач ЗСУ також заявив, що українським силам довелося відступити з позицій, розташованих за 5–7 кілометрів від Покровська Донецької області.

Він пояснив, що на цих позиціях не було можливості проводити ротацію та біля яких ворог міг просочуватися. За словами генерала, подальше утримання цих рубежів було недоцільним.

