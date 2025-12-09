Беспилотники центра спецопераций Альфа Службы безопасности Украины вывели из строя терминал по перевалке сжиженного газа в порту Темрюк в Краснодарском крае РФ.

Об этом со ссылкой на источники в СБУ сообщают украинские СМИ.

Спецоперация СБУ в порту Темрюк: что известно

По полученным данным, под ударом оказались мощности общества с ограниченной ответственностью под названием Мактрен-Нефть. Они горели трое суток.

В резервуарном парке после прилетов начался масштабный пожар – горело более 20 резервуаров объемом по 200 куб. м из 30 имеющихся.

Также дроны СБУ уничтожили железные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливнево-наливную эстакаду.

При этом общая площадь пожара составила около 3 тыс. кв. м.

Отметим, что Мактрен-Нефть осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные суда-газовозы.

Этот терминал построили в 2008 году. Он рассчитан на перевалку около 400 тыс. тонн сжиженного газа в год.

Ранее стало известно, что Силы обороны Украины атаковали пункт базирования кораблей ВМС РФ в порту Новороссийск в Краснодарском крае РФ в ночь на 14 ноября.

В результате атаки пострадали портовая инфраструктура, а также нефтяной терминал Шесхарис.

Вскоре Новороссийский порт вынужден был срочно приостановить экспорт нефти, а в самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Агентство Reuters подсчитало, что по состоянию на 18 ноября погрузка нефти в порту начала отставать от графика на 2-3 дня. Задержку вызвали повреждения после украинских дроновых атак.

