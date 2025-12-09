Безпілотники центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України вивели з ладу термінал з перевалки зрідженого газу в порту Темрюк у Краснодарському краї РФ.
Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляють українські ЗМІ.
Спецоперація СБУ в порту Темрюк: що відомо
За отриманими даними, під ударом були потужності товариства з обмеженою відповідальністю під назвою Мактрен-Нафта. Вони палали три доби.
У резервуарному парку після прильотів почалась масштабна пожежа – горіло понад 20 резервуарів об’ємом по 200 куб. м із 30 наявних.
Також дрони СБУ знищили залізні цистерни, проміжну заправну ємність та зливо-наливну естакаду.
При цьому загальна площа пожежі становила близько 3 тис. кв. м.
Зауважимо, що Мактрен-Нафта здійснює перевалку зрідженого газу з вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.
Цей термінал побудували у 2008 році. Він розрахований на перевалку близько 400 тис. тон зрідженого газу на рік.
Раніше стало відомо, що Сили оборони України атакували пункт базування кораблів ВМС РФ у порту Новоросійськ у Краснодарському краї РФ в ніч проти 14 листопада.
В результаті атаки постраждали портова інфраструктура, а також нафтовий термінал Шесхаріс.
Невдовзі Новоросійський порт вимушений був терміново призупинити експорт нафти, а в самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Агентство Reuters підрахувало, що станом на 18 листопада завантаження нафти в порту почало відставати від графіка на 2-3 дні. Затримку спричинили пошкодження після українських дронових атак.