Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 декабря, прибыл с визитом в Рим.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Визит Зеленского в Рим 9 декабря

У президента Украины запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV и встреча с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сообщил пресс-секретарь президента.

Напомним, что 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон в рамках своей зарубежной дипломатической недели. В британской столице Зеленский провел встречи с премьер-министром Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Президент Франции подчеркнул, что Европа имеет козыри в руках в вопросе завершения войны.

Во время своей поездки в Брюссель президент Зеленский сделал ряд заявлений. В частности, глава государства в очередной раз подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп стремится закончить войну России против Украины, однако у него свое видение мирного соглашения, которое отличается от украинского.

Также Владимир Зеленский надеется на продолжение финансирования со стороны Евросоюза. Источник этих денег должна определить Европа.

Что касается позиции Китая, то президент Зеленский отметил, что Пекину отнюдь не выгодна слабая Россия, он не хочет, чтобы РФ проиграла в войне. Именно поэтому Зеленский считает, что Китай не заинтересован в завершении российско-украинской войны.

