Сьогодні, 9 грудня, Папа Римський Лев XIV прийняв на аудієнції в резиденції у Кастель-Ґандольфо президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресцентр Святого Престолу.

Папа Римський прийняв Володимира Зеленського

Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Лев XIV наголосив на необхідності продовження діалогу щодо закінчення бойових дій.

Він також побажав, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізують, привели до справедливого і тривалого миру в Україні.

Також під час аудієнції Володимир Зеленський та Папа Римський обговорили необхідність повернення військовополонених та незаконно вивезених до РФ українських дітей.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо. Попередня зустріч відбулася 9 липня. Водночас це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня 2025 року, після інавгураційної меси Лева XIV.

Раніше Папа Лев XIV заявив, що посередником у переговорах щодо досягнення миру в Україні може бути Італія.

16 листопада Папа Римський Лев XIV відреагував на атаки Росії по українських містах, зокрема по Києву. Так, у ніч на 14 листопада РФ вдарила по столиці ракетами й дронами.

Станом на ранок 15 листопада було відомо про сімох загиблих внаслідок атаки. Постраждали 36 людей, серед яких двоє дітей.

