В Резерв+ электронный документ становится основным для военнообязанных, сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Электронный документ становится основным для военнообязанных

Как сообщила Юлия Свириденко, 10 декабря Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов: теперь они создаются исключительно в электронном формате.

Она отметила, что резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+.

Те же, кому нужна бумажная версия, могут получить ее, распечатав документ PDF самостоятельно.

— Для нуждающихся в бумажной версии остается возможность распечатать PDF самостоятельно или получить распечатку в ТЦК и СП, — написала она в Telegram.

Премьер-министр Украины подчеркнула, что переход на электронный документ уменьшает риски потери или подделки и упрощает процессы военного учета.

Она отметила, что для реализации изменений правительство обновило постановления №1487 и №559.

