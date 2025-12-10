У Резерв+ електронний документ стає основним для військовозобов’язаних, повідомляє премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Електронний документ стає основним для військовозобов'язаних

Як повідомила Юлія Свириденко, 10 грудня Кабмін оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Вона зазначила, що резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+.

Ті ж, кому потрібна паперова версія, можуть отримати її, роздрукувавши PDF-документ самостійно.

– Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП, – написала вона у Telegram.

Премʼєр-міністр України наголосила, що перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Вона зауважила, що для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559.

