Танкер Kairos, принадлежащий российскому “теневому флоту” и подвергшийся атаке беспилотных катеров Службы безопасности Украины на прошлой неделе, сел на мель в территориальных водах Болгарии возле города Ахтополь.

Об этом пишет болгарская служба Радио Свобода.

Танкер теневого флота РФ сел в водах Болгарии

Как сообщил директор пограничной полиции Антон Златанов, танкер Kairos зарегистрирован в Китае, но он является частью российского “теневого флота” для незаконной торговли нефтью.

По его словам, на борту судна находятся 10 человек, которых пока нельзя эвакуировать из-за плохой погоды и бурного моря.

Танкер обнаружила болгарская пограничная полиция около 12:45 по местному времени в пятницу, 5 декабря. Судно не отвечало на попытки связи.

Однако после сообщения проходящих суден и запроса в Морской координационный центр в Анкаре стало известно, что это моторный танкер Kairos.

Затем судно бросило якорь примерно в одной морской миле к востоку от Ахтополя. По последней информации, его движение остановлено. Сейчас танкер находится под постоянным наблюдением.

Танкер KAIROS, който е бил ударен от украински дронове, е отдал котва край Ахтопол. На борда има около 10 души, пише https://t.co/CXP5fEfaXT.#танкер #Ахтопол #котва pic.twitter.com/3p24wfReY0 — Календар News (@KalendarNews) December 5, 2025

Руководитель аварийно-спасательной службы исполнительной агенции Морская администрация Румен Николов заявил, что дипломатическим путем должно быть установлено, почему танкер пришел в территориальные воды Болгарии.

По его словам, ответ на этот вопрос могут получить уже после контакта с турецкими властями.

Николов рассказал, что с людьми на борту установлена радиосвязь. На месте нет капитана, как и офицерского состава. Он отметил, что люди находятся в хорошем состоянии, имеют еду и воду примерно на три дня.

28 ноября агентство Bloomberg сообщило, что два танкера, попавшие под жесткие санкции за перевозку российской нефти, почти одновременно подорвались возле побережья Турции.

29 ноября источники в Службе безопасности Украины подтвердили, что их морские дроны поразили два подсанкционных нефтяных танкера Kairo и Virat, которые входят в “теневой флот” России.

