10 декабря Украина передала американской стороне свой ответ по “мирному плану”, над которым последние недели работала администрация Дональда Трампа.

Украина передала США ответ на “мирный план”

Корреспондент Axios Барак Рави, ссылаясь на украинских и американских чиновников, написал в X, что Украина в среду предоставила администрации Трампа свой ответ на последний проект мирного плана США.

Журналист Axios не дал деталей о содержании ответа Украины и реакции американской стороны.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что Украина передала США ответ на “мирный план” без дальнейших уточнений.

Напомним, что 10 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина финализует работу над фундаментальным документом из 20 пунктов, который должен определить параметры окончания войны. По его словам, неделя может дать новости для всех нас и окончание кровопролития.

По информации FT, Дональд Трамп хочет заключения мирного соглашения между Украиной и Россией “до Рождества”.

Также сообщалось, что глава Штатов поговорил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно переговоров по Украине.

