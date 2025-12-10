10 грудня Україна передала американській стороні свою відповідь щодо “мирного плану”, над яким останні тижні працювала адміністрація Дональда Трампа.

Україна передала США відповідь на “мирний план”

Кореспондент Axios Барак Раві, посилаючись на українських та американських посадовців, написав у X, що Україна в середу надала адміністрації Трампа свою відповідь на останній проєкт мирного плану США.

Журналіст Axios не навів деталей щодо змісту відповіді України та реакції американської сторони.

Крім того, агентство Bloomberg повідомило, що Україна передала США відповідь на “мирний план”, без подальших уточнень.

Нагадаємо, що 10 грудня Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізує роботу над фундаментальним документом із 20 пунктів, який має визначити параметри закінчення війни. За його словами, тиждень може дати новини для всіх нас і закінчення кровопролиття.

За інформацією FT, Дональд Трамп хоче укладення мирної угоди між Україною і Росією “до Різдва”.

Також повідомлялося, що глава Штатів поговорив з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем щодо переговорів щодо України.

