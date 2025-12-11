Согласно мирному плану США, вопрос территорий должен быть решен украинским народом — через выборы или референдум.

На дальнейшее развитие событий в отношении переговоров будет влиять ситуация на фронте.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 11 декабря во время брифинга с журналистами.

Вопросы о территориях должны решать украинцы

— Я считаю, что на этот вопрос будет отвечать народ Украины. В формате выборов или в формате референдума, но должна быть позиция народа Украины, — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время ход событий в значительной степени определяется ситуацией на фронте и возможностями украинских военнослужащих.

— Посмотрим, как это все будет происходить дальше. Сейчас на самом деле многое зависит, я считаю, от нашей армии. Что украинские военные могут сдерживать, как они могут стоять, где могут уничтожать оккупанта. Это влияет на всю дипломатическую конструкцию, — подытожил он.

Напомним, 6 декабря президент во время двухчасового телефонного разговора со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером обсуждал вопросы территорий и гарантии безопасности для Украины.

Ранее Зеленский говорил, что три ключевые темы переговоров по мирному плану — это вопрос украинских территорий, финансирование восстановления и гарантии безопасности.

По его словам, самым сложным из них остается именно территориальный вопрос.

