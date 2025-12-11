Зеленський: питання територій мають вирішувати українці через вибори або референдум
- Володимир Зеленський заявив, що питання територій у мирному плані має вирішувати народ України через вибори або референдум.
- Президент наголосив, що подальший розвиток дипломатичних процесів залежить від ситуації на фронті та дій української армії.
Згідно із мирним планом США, питання територій має бути ухвалене українським народом – через вибори або референдум.
На подальший перебіг подій щодо переговорів впливатиме ситуація на фронті.
Про це президент Володимир Зеленський заявив 11 грудня під час брифінгу з журналістами.
Питання щодо територій мають вирішувати українці
– Я вважаю, що на це питання відповідатиме народ України. У форматі виборів або у форматі референдуму, але має бути позиція народу України, – сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що нині перебіг подій значною мірою визначається ситуацією на фронті та можливостей українських військовослужбовців.
– Подивимося, як це все відбуватиметься далі. Зараз насправді багато що залежить, я вважаю, від нашої армії. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію, – підсумував він.
Нагадаємо, 6 грудня президент під час двогодинної телефонної розмови із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорював питання територій та гарантії безпеки для України.
Раніше Зеленський говорив, що три ключові теми переговорів щодо мирного плану – це питання українських територій, фінансування відновлення та гарантії безпеки.
За його словами, найскладнішим серед них залишається саме територіальне питання.