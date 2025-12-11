Згідно із мирним планом США, питання територій має бути ухвалене українським народом – через вибори або референдум.

На подальший перебіг подій щодо переговорів впливатиме ситуація на фронті.

Про це президент Володимир Зеленський заявив 11 грудня під час брифінгу з журналістами.

Питання щодо територій мають вирішувати українці

 – Я вважаю, що на це питання відповідатиме народ України. У форматі виборів або у форматі референдуму, але має бути позиція народу України, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що нині перебіг подій значною мірою визначається ситуацією на фронті та можливостей українських військовослужбовців.

– Подивимося, як це все відбуватиметься далі. Зараз насправді багато що залежить, я вважаю, від нашої армії. Що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію, – підсумував він.

Нагадаємо, 6 грудня президент під час двогодинної телефонної розмови із Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорював питання територій та гарантії безпеки для України.

Раніше Зеленський говорив, що три ключові теми переговорів щодо мирного плану – це питання українських територій, фінансування відновлення та гарантії безпеки.

За його словами, найскладнішим серед них залишається саме територіальне питання.

