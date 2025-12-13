Атака РФ оставила без электричества более миллиона потребителей — Укрэнерго
- Массированная атака России оставила без электроснабжения более 1 млн потребителей.
- Ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергоснабжения.
В результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины без света остались более 1 млн потребителей.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.
Самая сложная ситуация на данный момент наблюдается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
— Ремонтные бригады — как Укрэнерго, так и операторов системы распределения — уже приступили к восстановительным работам. Надеюсь, сегодня удалось восстановить большинство потребителей, которые остались без света ночью, — отметил Зайченко.
По его словам, в большинстве областей ситуация с отключениями электроэнергии улучшилась по сравнению с предыдущими днями.
В Киеве общая продолжительность отключений в субботу составит около 6 часов, в некоторых областях — 8–10 часов.
В отдельных регионах графики отключений пока не применяются.
Напомним, что в ночь на 13 декабря Одесса подверглась одной из самых массированных воздушных атак России.
Враг наносил удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.
Из-за отключения электроэнергии в большей части города временно отсутствуют тепло- и водоснабжение.
Городские больницы переведены на альтернативные источники питания, обеспечен запас воды и топлива.
Бюветные комплексы работают от генераторов, организован подвоз технической воды для населения.
По предварительным данным, два человека получили ранения.