В результате массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины без света остались более 1 млн потребителей.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

Самая сложная ситуация на данный момент наблюдается в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

— Ремонтные бригады — как Укрэнерго, так и операторов системы распределения — уже приступили к восстановительным работам. Надеюсь, сегодня удалось восстановить большинство потребителей, которые остались без света ночью, — отметил Зайченко.

По его словам, в большинстве областей ситуация с отключениями электроэнергии улучшилась по сравнению с предыдущими днями.

В Киеве общая продолжительность отключений в субботу составит около 6 часов, в некоторых областях — 8–10 часов.

В отдельных регионах графики отключений пока не применяются.

Напомним, что в ночь на 13 декабря Одесса подверглась одной из самых массированных воздушных атак России.

Враг наносил удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры.

Из-за отключения электроэнергии в большей части города временно отсутствуют тепло- и водоснабжение.

Городские больницы переведены на альтернативные источники питания, обеспечен запас воды и топлива.

Бюветные комплексы работают от генераторов, организован подвоз технической воды для населения.

По предварительным данным, два человека получили ранения.

