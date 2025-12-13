Укренерго: знеструмлено понад 1 млн споживачів, Одеса, Миколаїв та Херсон без світла
- Масована атака Росії залишила без електропостачання понад 1 млн споживачів, найскладніша ситуація на півдні України — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
- Рятувальні та ремонтні бригади вже працюють на відновленні енергопостачання; унаслідок атак пошкоджені цивільні та енергетичні об’єкти, є постраждалі.
Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України без світла залишилися понад 1 млн споживачів.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.
Через російську атаку без світла залишились понад мільйон споживачів
Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
— Ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу — вже приступили до відновлювальних робіт. Сподіваюсь, сьогодні вдалося відновити більшість споживачів, які залишилися без світла вночі, — зазначив Зайченко.
За його словами, у більшості областей ситуація з відключеннями електроенергії покращилася порівняно з попередніми днями.
У Києві загальна тривалість відключень у суботу складе близько 6 годин, у деяких областях — 8–10 годин.
В окремих регіонах графіки відключень наразі не застосовуються.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 грудня Одеса зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак Росії.
Ворог гатив по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.
Через знеструмлення у більшій частині міста тимчасово відсутні тепло- та водопостачання.
Міські лікарні переведено на альтернативні джерела живлення, забезпечено запас води та пального.
Бюветні комплекси працюють від генераторів, організовано підвіз технічної води для населення.
За попередніми даними, двоє людей дістали поранення.