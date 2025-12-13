Внаслідок масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України без світла залишилися понад 1 млн споживачів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив голова правління НЕК Укренерго Віталій Зайченко.

Через російську атаку без світла залишились понад мільйон споживачів

Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Зараз дивляться

— Ремонтні бригади — як Укренерго, так і операторів системи розподілу — вже приступили до відновлювальних робіт. Сподіваюсь, сьогодні вдалося відновити більшість споживачів, які залишилися без світла вночі, — зазначив Зайченко.

За його словами, у більшості областей ситуація з відключеннями електроенергії покращилася порівняно з попередніми днями.

У Києві загальна тривалість відключень у суботу складе близько 6 годин, у деяких областях — 8–10 годин.

В окремих регіонах графіки відключень наразі не застосовуються.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 грудня Одеса зазнала однієї з наймасованіших повітряних атак Росії.

Ворог гатив по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Через знеструмлення у більшій частині міста тимчасово відсутні тепло- та водопостачання.

Міські лікарні переведено на альтернативні джерела живлення, забезпечено запас води та пального.

Бюветні комплекси працюють від генераторів, організовано підвіз технічної води для населення.

За попередніми даними, двоє людей дістали поранення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.